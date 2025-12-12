Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Son dakika haberi! Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret maratonu başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı zam oranı için bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı bildirildi. Kulislerde zam oranının yüzde 30 olacağı konuşuluyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı zam oranı için bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.
TOPLANTI SONA ERDİ
Saat 13.55 itibarıyla başlayan toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
Asgari ücret için ilk toplantı başladı
Doğrudan 8.8 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.
TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.
BAKAN IŞIKHAN TALEPLERİ DİNLEDİ
Bakan Işıkhan, Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon'un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi.
Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.
Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.
"TÜRK-İŞ, 2026 YILI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAKTIR"
Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını anımsatan Ağar, yapılan zammın enflasyon oranının altında kaldığını dile getirdi.
Ekonomideki gelişmelerin çalışanları ve emeklileri derinden etkilendiğini belirten Ağar, "Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte, Gayri Safi Milli Hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah, çalışanlara ve emeklilere yansımamakta, gelir artışı toplumun geniş kesimlerine ulaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"ÖNCELİKLE GEÇTİĞİMİZ YIL KARŞILANMAYAN YÜZDE 14,38'LİK ENFLASYON KAYBI TELAFİ EDİLMELİ"
Ramazan Ağar, işçi ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, "Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur." diye konuştu.
Asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüştüğünü bildiren Ağar, "Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgari ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
"Asgari ücret artarsa enflasyon artar" iddiasının, ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını savunan Ağar, "2025 yılının temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir." dedi.
"İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GELİR DÜZEYİ SAĞLAMAK DEVLETİN TEMEL SORUMLULUĞU"
Asgari ücret artışının istihdamı azaltacağı yönündeki söylemlerin gerçekçi olmadığını da savunan Ağar, sendikal örgütlenmenin olmadığı iş yerlerinde işçinin, 2-3 işçinin işini yapmaya zorlandığını, ağır çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi.
Ramazan Ağar, şunları kaydetti:
"Yoksulluğu ve hayat pahalılığını en ağır biçimde yaşayan asgari ücretliler, işsizler ve emekliler için insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Her bireyin insanca yaşama hakkı, sosyal devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikalarının hayata geçirilmesi zorunludur. TÜRK-İŞ, bu hakkın eksiksiz biçimde tanınması ve uygulanması için kararlı mücadelesini sürdürecektir. TÜRK-İŞ olarak, toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz."
"TİSK HEYETİNDEN ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
28 BİN 735 TL GÜÇLÜ SENARYO
2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor. Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.
3 AYRI SEÇENEK VAR
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak.
Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.
1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
MASA NASIL ŞEKİLLENECEK?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.
RAKAM KONUŞULMASI BEKLENMİYOR
Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.