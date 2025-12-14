Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Yalova’da 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmasının ardından, Sultan’ın itirafıyla cinayet ortaya çıktı. Sultan, Tuğyan’ın dizlerinden sarılarak annesini ittiğini ve “Koş” diyerek aşağıya kaçtığını söyledi. TÜBİTAK incelemeleri ve güvenlik kamerası görüntüleriyle desteklenen deliller, Tuğyan’ın annesini adım adım planlayarak öldürdüğünü ortaya koydu.
Yalova'da 26 Eylül'de 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin sır perdesi, olay akşamı şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından aralandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve ekibi tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada Sultan Ulu'nun, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunmasıyla cinayet ortaya çıkarıldı.
DİZİNDEN SARILARAK İTİP 'KOŞ' DEDİ
Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandı. İtiraf ise gözaltındaki 3 günün sonunda geldi. Sultan Nur Ulu, "Gül anne, biz Tuğyan'ın odasındayken geldi. Oynadıktan sonra yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi pencereden itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan tarafından tehdit edildiği, gerçeği anlattığında başına geleceklerden korktuğu için olayı gizlediğini söyledi.
ADIM ADIM PLAN YAPTILAR
Güllü'nün alkollü olduğu görüntüleri servis eden, salonda masanın üzerindeki şarap şişelerini kayda alan Tuğyan ile Sultan Nur'un söylemleri Güllü'nün 3.53 promil alkollü çıkmasıyla da örtüştü. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Güllü'nün lavabodan çıktığında "O ne lan" dediği anlar ve düşerken arka planda duyulan sesler olayın üzerindeki şüpheyi artırdı.
TÜBİTAK GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde duyulan arka plan seslerinin netleştirilmesi için kayıtları TÜBİTAK'a gönderdi. Güllü düştüğünde kameraların kayıt aldığı sesler arasında "Bırak beni, beni bırak", "Seni şimdi atacağım" gibi konuşmalar çıkınca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
İKİYÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ
Tuğyan'ın adım adım kurguladığı vahşet planı TÜBİTAK'ın arka plan ses incelemeleri ve arkadaşı Sultan'ın anlattıklarıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Güllü evde oturup alkol alırken, müzik dinlerken ve oynarken video kayıtları yapan, 3.5 şişe şarap içiren ve daha sonra penceresi yere yakın odaya onun sevdiği müziği açıp çağıran kızı, açık pencereden Güllü'yü aşağıya attı. Evdeki kameralar önünden panikle aşağıya koşan fenç kız vahşetin sonrasında da plana devam etti. Annesinin cenazesi katılan, sonrasında birçok televizyon programlarına röportaj veren Tuğyan hep mağduru oynadı. Tuğyan kurguladığı senaryoyu Sultan Nur'un itiraflarına rağmen sorgusunda da devam ettirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 2 savcı tarafından sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter'e TÜBİTAK tarafından açığa çıkarılan "Seni atacağım" cümleleri soruldu. Tuğyan, "Akşam film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a 'Hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım' demiştim" dedi.
BENİ BIRAK SÖZÜNÜ MINCIKLADIĞI İÇİN SÖYLEDİM
Tuğyan diğer seslerle ilgili ise, "Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan'la beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. Sultan'a 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. Sultan, Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz Sultan'la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup Malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak, beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir" dedi. Tuğyan, Sultan'ın kendisi hakkında verdiği ifadeyi de kabul etmediğini söyledi.
VATANDAŞLAR TUĞYAN'I ADLİYE ÇIKIŞI PROTESTO ETTİ
Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Tuğyan'a bir grup tarafından tepki gösterildi. Bunun üzerine Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan aleyhine slogan atarak tepki gösterdi. Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini belirtti. Tuğyan adliye giriş ve çıkış anlarında, gazetecilerin sorularına yönelik, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ben suçsuzum" dedi. Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'ne gönderildi.
Güllü'nüngeçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı. Güllü'nün "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım. Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanımda. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini hatırla bakalım. Kim vardı yanında. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği ortaya çıktı.
SUÇU ARKADAŞINA ATTI
TuğyanSultan'ın ifadeleriyle ilgili olarak "Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan eski sevgilisiyle bir süre önce kaza yapmıştı. Kaza yapmadan önce beraber uyuşturucu kullanmışlar. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metamfetamin kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatıma 'Siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti. Ben 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajları kavga ettiğim ve anneme sinirli olduğum dönemde yazmıştım. 21 gün kadar eve gitmemiştim. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk, annem ile beni barıştırmıştı" dedi.
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Sultan Nur Ulu, ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılırken Tuğyan Ülkem Gülter"tasarlayarak kasten öldürmek"ten tutuklanıp cezaevine gönderildi.