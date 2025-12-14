Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti

Sanatçı Güllü TÜBİTAK GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde duyulan arka plan seslerinin netleştirilmesi için kayıtları TÜBİTAK'a gönderdi. Güllü düştüğünde kameraların kayıt aldığı sesler arasında "Bırak beni, beni bırak", "Seni şimdi atacağım" gibi konuşmalar çıkınca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanma anı İKİYÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ

Tuğyan'ın adım adım kurguladığı vahşet planı TÜBİTAK'ın arka plan ses incelemeleri ve arkadaşı Sultan'ın anlattıklarıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Güllü evde oturup alkol alırken, müzik dinlerken ve oynarken video kayıtları yapan, 3.5 şişe şarap içiren ve daha sonra penceresi yere yakın odaya onun sevdiği müziği açıp çağıran kızı, açık pencereden Güllü'yü aşağıya attı. Evdeki kameralar önünden panikle aşağıya koşan fenç kız vahşetin sonrasında da plana devam etti. Annesinin cenazesi katılan, sonrasında birçok televizyon programlarına röportaj veren Tuğyan hep mağduru oynadı. Tuğyan kurguladığı senaryoyu Sultan Nur'un itiraflarına rağmen sorgusunda da devam ettirdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 2 savcı tarafından sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter'e TÜBİTAK tarafından açığa çıkarılan "Seni atacağım" cümleleri soruldu. Tuğyan, "Akşam film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a 'Hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım' demiştim" dedi. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: "Sultan cinayeti itiraf etti"

Sanatçı Güllü'nün düştüğü cam BENİ BIRAK SÖZÜNÜ MINCIKLADIĞI İÇİN SÖYLEDİM

Tuğyan diğer seslerle ilgili ise, "Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan'la beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. Sultan'a 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. Sultan, Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz Sultan'la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup Malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak, beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir" dedi. Tuğyan, Sultan'ın kendisi hakkında verdiği ifadeyi de kabul etmediğini söyledi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter

VATANDAŞLAR TUĞYAN'I ADLİYE ÇIKIŞI PROTESTO ETTİ Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Tuğyan'a bir grup tarafından tepki gösterildi. Bunun üzerine Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan aleyhine slogan atarak tepki gösterdi. Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini belirtti. Tuğyan adliye giriş ve çıkış anlarında, gazetecilerin sorularına yönelik, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ben suçsuzum" dedi. Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'ne gönderildi. Sağlık kontrolüne getirilen Tuğyan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı 'BANA NELER YAŞATTIN' Güllü'nün geçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı. Güllü'nün "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım. Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanımda. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini hatırla bakalım. Kim vardı yanında. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği ortaya çıktı.