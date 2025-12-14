PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin konutluk dev projede başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında vatandaşların başvurularını tamamlaması için yalnızca 1 hafta kaldı. Takvime göre başvurular 19 Aralık itibarıyla kapanacak. Sürecin ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimleri ise 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süresinde son haftaya girildi.

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası'nın proje illerindeki yetkili şubelerinden ya da e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenecek.

Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.

FİYATLAR NE OLACAK?

4 İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.

Aylık taksit 7 bin 313 TL olacak. 4 İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

4 İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.

