CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi

Disipline sevk edilen eski ilçe başkanlarının bildiride kullandığı ifadeler ise dikkat çekiciydi. Bildiride, "Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddialarıyla karşı karşıyadır" denilirken, şu çağrı yapılmıştı:

Ancak bu çağrı, parti yönetimi tarafından bir "disiplin suçu" olarak değerlendirildi.

"Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır."

CHP'de disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, "şaibelerle yüzleşmek mi, eleştiriyi susturmak mı?" sorusu parti kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Parti içinden gelen eleştirilerde, "yolsuzluk iddialarını tartışmak yerine eleştirenleri cezalandırma" yaklaşımının CHP 'deki iç demokrasi tartışmalarını yeniden alevlendirdiği belirtiliyor. "Aklanma" talebinde bulunan isimlerin ihraç tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, parti yönetiminin eleştiriye tahammül sınırlarını da gözler önüne serdi.

SIRADA VEKİLLER VAR

Bu tablo, CHP'de disiplin sopasının yalnızca ilçe başkanlarını değil, parti içindeki milletvekillerini de hedef aldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Parti kulislerinde, "arınma" çağrısını imzalayan ve Genel Merkez çizgisine muhalif duruş sergileyen isimlerin tek tek mercek altına alındığı konuşuluyor. Hasan Ufuk Çakır'ın ardından Orhan Sarıbal, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız ve Hasan Öztürkmen'in de disiplin sürecine dahil edilebileceği iddiaları, parti içinde "cadı avı" tartışmalarını derinleştirdi.

Söz konusu isimlerin daha önce yayımladıkları bildiride, "Genel Merkez'in yolsuzluk iddialarını savunmakta zorlandıkları" vurgulanmış, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamelerde geçen diğer CHP'li isimlerin parti içinde hesap vermesi gerektiği ifade edilmişti. Parti tabanında ise "şaibelerle yüzleşmek yerine eleştirenlerin cezalandırıldığı" yönündeki rahatsızlık giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.