CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
CHP'li belediyelerde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek parti yönetimine "aklanma" çağrısında bulunan 30 eski ilçe başkanı, CHP yönetiminin sert tepkisiyle karşılaştı. Bildiriye imza atan isimler hakkında jet hızıyla disiplin süreci başlatılırken, bazı isimler kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
25 Kasım'da Kağıthane'de bir otelde bir araya gelen 30 eski CHP ilçe başkanı, yayımladıkları ortak bildiride, adı yolsuzluk iddialarına karışan parti üyelerinin "aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınması" gerektiğini vurguladı. Bildiride, partinin şaibe iddialarına kalkan yapılmaması gerektiği ifade edilirken, parti içinde "trollerin, satılık kalemlerin ve şaibeli yapıların" barındırılmaması çağrısı yapıldı.
Ancak bu çıkış, parti içinde bir özeleştiri süreci başlatmak yerine disiplin mekanizmasını harekete geçirdi.
"AKLANIN GELİN" DEDİLER, DİSİPLİNE GÖNDERİLDİLER
Bildiriye imza atan eski ilçe başkanlarına, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeynep Rabia Yılmazer Aka ile İl Sekreteri Soner Özimer imzasıyla tebligat gönderildi. Tebligatta, bildiride ve sosyal medya paylaşımlarında imzaları bulunması gerekçe gösterilerek, isimlerin "kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikleri" bildirildi.
Disiplin sürecinin ilk adımı, "arınma" bildirisini imzalayan isimlerden Özgür Erdem hakkında atıldı. Erdem, CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, bildiriyi imzalayan diğer eski ilçe başkanları hakkında da benzer işlemler başlatıldı.
Zeynel Kızılkaya, Mehmet Ali Yüksel, Doğan Tekel, Deniz Bakır ve Bülent Ütebay gibi isimlerin de disipline sevk edilmesi, parti örgütü içinde rahatsızlık yarattı.
"CHP ŞAİBE TAŞIMAMALI" DEMİŞLERDİ
Disipline sevk edilen eski ilçe başkanlarının bildiride kullandığı ifadeler ise dikkat çekiciydi. Bildiride, "Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddialarıyla karşı karşıyadır" denilirken, şu çağrı yapılmıştı:
"Adı yolsuzluk iddialarıyla anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır."
TROLLER SATILIK KALEMLER…
"Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır."
Ancak bu çağrı, parti yönetimi tarafından bir "disiplin suçu" olarak değerlendirildi.
ELEŞTİRİYE DİSİPLİN, ŞAİBEYE SESSİZLİK Mİ?
Parti içinden gelen eleştirilerde, "yolsuzluk iddialarını tartışmak yerine eleştirenleri cezalandırma" yaklaşımının CHP'deki iç demokrasi tartışmalarını yeniden alevlendirdiği belirtiliyor. "Aklanma" talebinde bulunan isimlerin ihraç tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, parti yönetiminin eleştiriye tahammül sınırlarını da gözler önüne serdi.
CHP'de disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, "şaibelerle yüzleşmek mi, eleştiriyi susturmak mı?" sorusu parti kulislerinde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
SIRADA VEKİLLER VAR
Bu tablo, CHP'de disiplin sopasının yalnızca ilçe başkanlarını değil, parti içindeki milletvekillerini de hedef aldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Parti kulislerinde, "arınma" çağrısını imzalayan ve Genel Merkez çizgisine muhalif duruş sergileyen isimlerin tek tek mercek altına alındığı konuşuluyor. Hasan Ufuk Çakır'ın ardından Orhan Sarıbal, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız ve Hasan Öztürkmen'in de disiplin sürecine dahil edilebileceği iddiaları, parti içinde "cadı avı" tartışmalarını derinleştirdi.
Söz konusu isimlerin daha önce yayımladıkları bildiride, "Genel Merkez'in yolsuzluk iddialarını savunmakta zorlandıkları" vurgulanmış, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamelerde geçen diğer CHP'li isimlerin parti içinde hesap vermesi gerektiği ifade edilmişti. Parti tabanında ise "şaibelerle yüzleşmek yerine eleştirenlerin cezalandırıldığı" yönündeki rahatsızlık giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.