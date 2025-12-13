Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan, Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında dosyaya bomba ifadeler girdi. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spiker, Ersoy’un evli olduğu dönemde Bebek ve Etiler’de iki ayrı ev kullandığını, bu evlerde bazı isimlerle birlikte uyuşturucu kullanıldığını ve “üçlü ilişki” yaşandığını öne sürdü. Kadın spiker, yaşananlar sırasında Ersoy’un “Ne olacak, izlesin” dediğini iddia etti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu bazı isimlerin tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.
Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları ise skandalın boyutunu ortaya koydu. Kadın spiker, Ersoy'la 2024 yılında tanıştığını, bu süreçte Bebek ve Etiler'de kullanılan evlerde yaşananlara birebir tanıklık ettiğini öne sürdü.
3'LÜ İLİŞKİ VE UYUŞTURUCU İDDİASI
İfadeye göre, söz konusu evlerde uyuşturucu kullanımı ve birden fazla kişinin dahil olduğu cinsel ilişkiler yaşandı. Kadın spiker, bazı anlarda yaşananlara itiraz ettiğinde Ersoy'un "Ne olacak, izlesin" şeklinde karşılık verdiğini iddia ederken, paranın rulo yapılarak kokain kullanıldığına dair anlatımlar da dosyada yer aldı.
İşte kadın spikerin ifadesi:
"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.
Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık. Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.
Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.