Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası

Türkiye, Suriyelilerin kademeli olarak ülkelerine dönmesi için ilk adımı attı ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi uygulamasına son verdi.

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Suriyeliler, diğer tüm sigortalılar gibi sağlık hizmeti alırken SGK'ya katkı payı ödemekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyene hizmet de verilmeyecek. Uygulamanın dönüşleri hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş bitti ve yeni yönetim ülkede düzeni büyük oranda sağladı. Avrupa ülkeleri yeni yönetim ile birlikte Suriyelilerin geçici koruma statüsünü bir günde kaldırdı.

Ancak Türkiye, 15 yıldır kucak açtığı Suriyeliler için bunu yapmadı. Hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte Türkiye'de önümüzdeki dönem geçici koruma statüsünü kaldıracak.