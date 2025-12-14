PODCAST CANLI YAYIN

Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası

Suriye'de devrimin birinci yılı dolarken Türkiye Suriyelilerin kademeli dönüşünü hızlandıracak 3 aşamalı yeni bir adımı hayata geçiriyor. Buna göre 1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamayacak ve diğer sigortalılar gibi SGK katkı payı ödemek zorunda olacak. Katkı payını ödemeyenlere sağlık hizmeti verilmeyecek. Bununla beraber geçici koruma statüleri de önümüzdeki dönemde kaldırılacak. İşte detaylar...

Türkiye, Suriyelilerin kademeli olarak ülkelerine dönmesi için ilk adımı attı ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi uygulamasına son verdi.

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Suriyeliler, diğer tüm sigortalılar gibi sağlık hizmeti alırken SGK'ya katkı payı ödemekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyene hizmet de verilmeyecek. Uygulamanın dönüşleri hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş bitti ve yeni yönetim ülkede düzeni büyük oranda sağladı. Avrupa ülkeleri yeni yönetim ile birlikte Suriyelilerin geçici koruma statüsünü bir günde kaldırdı.

Ancak Türkiye, 15 yıldır kucak açtığı Suriyeliler için bunu yapmadı. Hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte Türkiye'de önümüzdeki dönem geçici koruma statüsünü kaldıracak.

BAŞKAN ERDOĞAN DURDURDU

Güvenlik bürokrasisi Avrupa'da olduğu gibi bir günde koruma statüsünün kaldırılmasını istemişti ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan buna izin vermemişti.

Türkiye'de çalışmaya başlayan ve işgücüne katkı sağlayan Suriyelilerin bir anda çekilmesine sıcak bakılmaması, okullara devam eden çocukların durumu da bunda etkili oldu. Ancak gelinen noktada bu uygulamanın yapılmasının zamanının geldiği düşünülüyor.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NE OLACAK?

Geçici koruma statüsü kaldırılınca Suriyeliler ikamet iznine başvurmak zorunda kalacak. İkamet izni kolay alınamayacak.

İzni almak için 'bir evinin veya kira sözleşmesinin olması, işinin bulunması, sağlık sigortası, bankada parası' gibi belli koşullar sıralanacak. Kaldığı ev yaşamaya uygun mu değil mi bakılacak.

Üçüncü aşamada ise dönüşleri teşvik etmek için Suriyelilere parasal destek verilecek. Ancak bu para Türkiye bütçesinden çıkmayacak. BM'nin bu alanda oluşturduğu fonlar devreye sokulacak. O dönemin koşullarına göre destek miktarı belirlenecek.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ DÖNDÜ?

8 Aralık 2025 tarihli resmi verilere göre Esed rejiminin gitmesinden bugüne kadar 600 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

