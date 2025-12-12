PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın malikanesinden çıkan 95 bini aşkın fotoğraf, Donald Trump’tan Bill Clinton’a, Bill Gates’ten Richard Branson’a kadar birçok ünlü ismin karelerini gün yüzüne çıkardı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan görüntülerde, Trump karikatürlü prezervatiflerden sansürlü sapkın parti fotoğraflarına pek çok fotoğraf dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…

ABD pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın Donald Trump ile bağıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Trump ve Epstein, Fotoğraf CNN'den alınmıştırTrump ve Epstein, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

TRUMP, CLINTON, GATES…

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar Epstein'ın malikanesinden aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates ve Richard Branson'ın bulunduğu fotoğraflar yayımladı.

TRUMP KARİKATÜRLÜ PREZERVATİFLER

Cuma günü yayınlanan bir görüntüde, üzerinde Trump'ın karikatürünün bulunduğu bir kase dolusu cinsel korunma ürünü görülüyor.

Trump etiketli prezervatif, Fotoğraf CNN'den alınmıştırTrump etiketli prezervatif, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Kasede "Trump prezervatif 4,50 dolar" yazan bir etiket var ve her prezervatifin üzerinde Trump'ın yüzünün resmi ve "Ben ÇOK BÜYÜĞÜM!" yazısı bulunuyor. Başka bir görüntüde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

Epstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayededeEpstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayedede
Epstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayedede

BAŞKANLAR DA VAR MİLYARDERLER DE

Diğerlerinde Steve Bannon ve Epstein'ın aynada fotoğraf çektirdiği; Bill Clinton'ın Epstein, Maxwell ve başka bir çiftle birlikte olduğu ve teknoloji milyarderi Bill Gates'in eski Prens Andrew ile birlikte olduğu görülüyor.

Clinton ve Epstein, Fotoğraf CNN'den alınmıştırClinton ve Epstein, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz de malikaneden yayımlanan fotoğraflarda yer alıyor.

Epstein ve Bill Gates, Fotoğraf CNN'den alınmıştırEpstein ve Bill Gates, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Yayımlanan görüntülerin hiçbirinde cinsel istismara dair bir unsur bulunmuyor ve reşit olmayan kız çocuklarının yer almadığı belirtiliyor. Görüntülerin ne zaman, nerede çekildiği veya kim tarafından çekildiği ise henüz netleşmedi.

Epstein'ın evinde bulunan fotoğraflar, Fotoğraf CNN'den alınmıştırEpstein'ın evinde bulunan fotoğraflar, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

95 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Temsilci Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'ın mülkünden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin görüntüleri de dahil olmak üzere 95.000'den fazla fotoğraf" ve "binlerce kadın ve Epstein'a ait mülk fotoğrafı" içerdiğini söyledi.

Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
D&R
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Epstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayedede
D&R
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş