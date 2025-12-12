ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…

TRUMP KARİKATÜRLÜ PREZERVATİFLER

Cuma günü yayınlanan bir görüntüde, üzerinde Trump'ın karikatürünün bulunduğu bir kase dolusu cinsel korunma ürünü görülüyor.

Trump etiketli prezervatif, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Kasede "Trump prezervatif 4,50 dolar" yazan bir etiket var ve her prezervatifin üzerinde Trump'ın yüzünün resmi ve "Ben ÇOK BÜYÜĞÜM!" yazısı bulunuyor. Başka bir görüntüde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

BAŞKANLAR DA VAR MİLYARDERLER DE

Diğerlerinde Steve Bannon ve Epstein'ın aynada fotoğraf çektirdiği; Bill Clinton'ın Epstein, Maxwell ve başka bir çiftle birlikte olduğu ve teknoloji milyarderi Bill Gates'in eski Prens Andrew ile birlikte olduğu görülüyor.