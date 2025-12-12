ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın malikanesinden çıkan 95 bini aşkın fotoğraf, Donald Trump’tan Bill Clinton’a, Bill Gates’ten Richard Branson’a kadar birçok ünlü ismin karelerini gün yüzüne çıkardı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından yayımlanan görüntülerde, Trump karikatürlü prezervatiflerden sansürlü sapkın parti fotoğraflarına pek çok fotoğraf dikkat çekti.
ABD pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın Donald Trump ile bağıyla çalkalanmaya devam ediyor.
TRUMP, CLINTON, GATES…
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar Epstein'ın malikanesinden aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates ve Richard Branson'ın bulunduğu fotoğraflar yayımladı.
TRUMP KARİKATÜRLÜ PREZERVATİFLER
Cuma günü yayınlanan bir görüntüde, üzerinde Trump'ın karikatürünün bulunduğu bir kase dolusu cinsel korunma ürünü görülüyor.
Kasede "Trump prezervatif 4,50 dolar" yazan bir etiket var ve her prezervatifin üzerinde Trump'ın yüzünün resmi ve "Ben ÇOK BÜYÜĞÜM!" yazısı bulunuyor. Başka bir görüntüde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.
BAŞKANLAR DA VAR MİLYARDERLER DE
Diğerlerinde Steve Bannon ve Epstein'ın aynada fotoğraf çektirdiği; Bill Clinton'ın Epstein, Maxwell ve başka bir çiftle birlikte olduğu ve teknoloji milyarderi Bill Gates'in eski Prens Andrew ile birlikte olduğu görülüyor.
Eski Harvard Rektörü Larry Summers ve avukat Alan Dershowitz de malikaneden yayımlanan fotoğraflarda yer alıyor.
Yayımlanan görüntülerin hiçbirinde cinsel istismara dair bir unsur bulunmuyor ve reşit olmayan kız çocuklarının yer almadığı belirtiliyor. Görüntülerin ne zaman, nerede çekildiği veya kim tarafından çekildiği ise henüz netleşmedi.
95 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Temsilci Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'ın mülkünden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin görüntüleri de dahil olmak üzere 95.000'den fazla fotoğraf" ve "binlerce kadın ve Epstein'a ait mülk fotoğrafı" içerdiğini söyledi.