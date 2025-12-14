PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Bolluca Mavi Göl yok olma noktasında! Balıklar can çekişiyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Bolluca Mavi Göl, CHP’li İBB yönetiminin dolgu çalışmaları sonrası yok olma noktasına geldi. Doğal sit alanı niteliğindeki göl, döküm sahasına çevrilirken su seviyesi neredeyse tamamen çekildi. Ekosistemin çöküşe sürüklendiği bölgede balıkların can çekiştiği görüldü.

Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavi Göl'ün CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu.

Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MAVİ GÖLDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.

CHP'Lİ İBB YİNE SINIFTA KALDI

Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi. Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi.

İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.

