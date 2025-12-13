Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek

Takıma geri dönmesine rağmen eski halinden epey uzak bir görüntü çizen Mauro Icardi ile sarı - kırmızılıların devre arasında ya da sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilmişti.





"ICARDI'YE 4 ÜLKEDEN TEKLİF VAR"



Alfredo Pedulla, "Icardi; Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor." şeklinde konuştu.