PODCAST CANLI YAYIN

Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek

Galatasaray'da son günlerin en fazla tartışılan isimlerinin başında gelen Mauro Icardi için çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Arjantinli yıldızla ilgili tüm gerçekleri açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek

Geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi, bu sezona kadar top oynayamamıştı. Ameliyat olan Arjantinli yıldız bu sezon başıyla birlikte takıma katılmıştı.

Takıma geri dönmesine rağmen eski halinden epey uzak bir görüntü çizen Mauro Icardi ile sarı - kırmızılıların devre arasında ya da sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilmişti.


Icardi'nin ayrılık iddialarıyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da bir iddiada bulundu. Pedulla, Arjantinli yıldıza gelen teklifleri açıkladı.



"ICARDI'YE 4 ÜLKEDEN TEKLİF VAR"

Alfredo Pedulla, "Icardi; Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri aldı ama şu an beklemeyi düşünüyor. Tüm bu ülkeler Icardi'nin durumunu araştırıyor. Icardi daha az zorlayıcı ama daha kazançlı bir futbol oynayacağı yeri seçmek isterse, bu teklifleri kabul eder. Henüz 36 yaşında değil ve biraz beklemeyi düşünüyor." şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Humus'ta neler oluyor? Uluslararası heyete saldırı! Suriye ve ABD askerleri yaralandı
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde