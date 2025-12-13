PODCAST CANLI YAYIN

Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak haftayı lider tamamlamak. Antalyaspor ise zorlu rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

Antalyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


Antalyaspor : Abdullah, Veysel, Giannetti, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray : Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.


İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içi deplasmanda Monaco ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan karşılaşmada sarı kırmızılı takım; Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'den oluşan ilk 11'le sahaya çıktı.

Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Sara, Icardi, Batuhan Şen, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.


YUNUS AKGÜN 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Antalyaspor müsabakasında 11'de yer aldı. Rahatsızlığından dolayı 8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Akgün, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor mücadelesiyle 7 maç sonra 11'de görev aldı.

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Macar futbolcu Roland Sallai da bu maçla birlikte sahadaki yerini aldı.


SANE ŞOV SÜRÜYOR

Son haftalarda yakaladığı formla dikkat çeken Leroy Sane, Antalyaspor'u da boş geçmedi.

Yunus Akgün'ün asistinde golle buluşan Alman yıldız, bu sezon en fazla gole katkı yapan oyuncu konumuna ulaştı.


OSIMHEN NET FIRSATLARI HARCADI

Galatasaray'ın gol umudu Osimhen, ilk yarıda 3 net fırsattan yararlanamadı.

İki pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Nijeryalı yıldız, topu ağlara gönderemedi. Sallai'nin pasında arka direkte golle burun buruna gelen Osimhen, bu kez de topu yandan dışarı attı.



HÜSEYİN TÜRKMEN ÇILDIRDI

Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, 30. dakikada oyuncu değişikliğine gitti.

Skor 2-0'ken Hüseyin Türkmen'i oyundan alan Bulut, Saric'i oyuna soktu. Bu kararın ardından tepki gösteren Hüseyin Türkmen, formasını çıkarmasının ardından direkt soyunma odasına gitti.

