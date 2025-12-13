Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor

Özel bir televizyon kanalına konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'den Suriye 'ye, Rusya-Ukrayna savaşından bölgesel güvenlik mimarisine kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü SDG 'nin İsrail 'le ilişkilerine net ifadelerle dikkat çeken Fidan, örgütün Suriye sahasındaki tutumunun arkasında Tel Aviv etkisinin bulunduğunu açıkça dile getirdi.

Fidan, Türkiye'nin "terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefi doğrultusunda sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgularken, SDG'nin sergilediği tutumun bölgesel istikrarın önündeki en önemli engellerden biri olduğuna işaret etti.

"SDG, İsrail'den kesinlikle cesaret alıyor. Bu yeni değil hep böyleydi. SDG hiçbir zaman muhalefetle beraber Esad'a karşı hareket etmedi."

TAKVİM AYLARDIR UYARIYORDU: SDG-İSRAİL HATTI NETLEŞTİ

Takvim'in aylardır gündeme taşıdığı ve defalarca dikkat çektiği SDG–İsrail eşgüdümü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla bir kez daha teyit edilmiş oldu. Fidan, İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile SDG'nin Şam'la entegrasyondan kaçınması arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu açıkça ifade etti.

Bakan Fidan, daha önce yaptığı değerlendirmelerde bu ilişkiyi şu sözlerle tanımlamıştı:

"Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil."