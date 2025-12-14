CHP'li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın, eski BJK Başkanı Serdar Bilgili'den 500 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Akpolat'ın özel kalemi Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde belirttiği 500 bin dolarlık rüşvetle ilgili Serdar Bilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

Eski BJK Başkanı Serdar Bilgili

OTOPARKTA PARAYI TESLİM ETTİ

Bilgili ifadesinde "Akaretler'deki işyeri ve ofislerle ilgili sorun çıktı. Akpolat ile görüşmemizde bana yardımcı olacağını, ancak 500 bin dolar vermem gerektiğini söyledi. İstediği tutarı vermezsem ruhsat konusunda zorluk çıkaracaklarını bildirdi. Bu nedenle bu parayı ödemek zorunda kaldım. Aralık 2024'te çalışanım Akpolat'ın gönderdiği kişiye, şirketimin otoparkında parayı teslim etti" dedi.