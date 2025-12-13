Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? GS- Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sezon boyunca ligde 15 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor; 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maçta berabere kaldı, 8 mücadelede ise mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, topladığı 15 puanla haftaya 13. sırada giriyor. Peki GS- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?