Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? GS- Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’de 59. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşmada düdük, hakem Ali Yılmaz’da olacak. Peki Antalyaspor-Galatasaray maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi!
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sezon boyunca ligde 15 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor; 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maçta berabere kaldı, 8 mücadelede ise mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, topladığı 15 puanla haftaya 13. sırada giriyor. Peki GS- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor-Galatasaray maçı, 13 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI TAKIP İÇİN TIKLAYINIZ