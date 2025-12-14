ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.



Elim olayda en az iki kişinin öldüğü 8'i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.





TRUMP: FBI OLAY YERİNDE



ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı. ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade etti.