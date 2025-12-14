ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi
ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırı sonrası açıklama geldi. Trump, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı. Kampüsteki dehşet anlarında üniversiteden yapılan duyuruda öğrencilerden saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.
ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.
Elim olayda en az iki kişinin öldüğü 8'i ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
TRUMP: FBI OLAY YERİNDE
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.
ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade etti.
"KAPILARI KİLİTLEYİN, SAKLANIN"
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.
Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.
Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.