PODCAST CANLI YAYIN

Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim

CHP'de "Arınalım, Silivri gölgesinden çıkalım" diyenlerin hedefe konduğu disiplin süreçleri, iç muhalefeti çözüm arayışlarına itti. 25 vekilin toplu istifa için harekete geçtiği konuşulurken; Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kuralım" dendiği iddia edildi. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun yargıdaki istinaf kararını beklediği bu doğrultuda harekete geçeceği değerlendiriliyor. TAKVİM'e konuşan sadık vekiller ise "Kılıçdaroğlu partinin başına gelirse desteklerim" diyor. Öte yandan 6 Ok'ta baskı arttı. Vekillere "Kimseye demeç vermeyin. Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkın" ültimatomu verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibe gölgesinde tamamlanan 39. Kurultay sonrası "kirpi" operasyonu başladı.

Partide muhalif sesleri bastırmaya dönük bir ihraç ve disiplin mekanizması işletiliyor. Bu sürecin son kurbanı 28. Dönem Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.
28. Dönem Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa etti28. Dönem Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa etti


HASAN UFUK ÇAKIR "KRAL ÇIPLAK " DEYİP İSTİFA ETTİ

Çakır, Takvim.com.tr'ye "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam" demeci verdiği için ihraçla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu'nun avukatı ve rüşvet emanetçisi Turan Taşkın Özer'in başkanlığını yaptığı YDK'nın kendisini ihraç etmesini beklemeden istifa etti.

Takvim'in "CHP'de "kral çıplak" diyen bir vekil çıktı" manşetine atıfta bulunan Çakır, "Ben yalnızca "KRAL ÇIPLAK" dedim" şeklinde konuştu.

Bu bağlamda CHP'deki disiplin süreçleri, iç muhalefeti yeni çözüm arayışlarına itti.
Kemal Kılıçdaroğlu istinaftan çıkacak kararı bekliyor (Takvim.com.tr)Kemal Kılıçdaroğlu istinaftan çıkacak kararı bekliyor (Takvim.com.tr)


"25 VEKİL KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ" İDDİASI: YENİ PARTİ KURALIM

TAKVİM'in siyaset kulislerinden edindiği çok özel bilgilere göre; 25 milletvekili toplu istifa için harekete geçti. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan istikşafi görüşmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kuralım" şeklinde baskılar arttı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI: İSTİNAFI BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun ise şu an istinafta olan 38. Kurultay'daki şaibelere ilişkin davanın sonucunu beklediği buna göre hareket edeceği değerlendiriliyor.

SADIK VEKİLLER KILIÇDAROĞLU GELSİN DİYORLAR

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek olası bir "Çağrı Heyeti" görevini kabul etmeye hazır. Nitekim sadık vekiller de Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralmasını destekliyor.
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet ZerenMersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren

TAKVİM SORDU ÇAKIR CEVAPLADI: KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GELSE DESTEKLERİM

Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in "Kemal Bey Çağrı Heyeti olarak görevlendirilseydi, biliyorsunuz kendisi "partiyi kayyuma teslim etmem" deyip bir irade gösterdi. Bu iradeyi destekler miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Kesinlikle desteklerdim. Kemal Bey partinin başına gelseydi kesinlikle desteklerdim. Niye? Kemal Bey namuslu adam"


HEDEFTEKİ 9 İSİM

Hasan Ufuk Çakır'la beraber gözler "arınma" çağrısını imzalayıp Özgür Özel'e muhalefet eden diğer 9 isme çevrildi.

İşte parti içi cadı avında hedefteki muhtemel isimler:

Orhan Sarıbal

Mahir Polat

Gamze Akkuş İlgezdi

Deniz Demir

Mustafa Adıgüzel

Sevda Erdan Kılıç

Rıfat Nalbantoğlu

Hüseyin Yıldız

Hasan Öztürkmen


"YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bu isimler bir bildiri yayımlayıp Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan etmiş, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istemişti.

"Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" demişti.

CHP'de yeni ihraçların yolda olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)CHP'de yeni ihraçların yolda olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)


BASKI: SİLİVRİ İLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEYİN

Ayrıca yolsuzluğa karşı çıkan diğer CHP'li isimler de hedef tahtasında.

Genel Merkez iddianamede yer alan müspet deliller, itiraflar ve rüşvet dekontlarına rağmen İBB soruşturmasını ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "darbe" olarak nitelendirilmesini istiyor.

Vekillere bu yönde baskılar yapıldığı söyleniyor. Silivri ile ilgili tek tek bir olumsuz kelime edilmemesi isteniyor.

GENEL MERKEZ'DE ATMOSFER NASIL?

Peki, "arınma" çağrılarıyla sarsılan, Hasan Ufuk Çakır'ın istifasıyla kriz ikliminin tavan yaptığı CHP Genel Merkezi'nde atmosfer nasıl?

Arınma çağrısına imza atan vekiller ve parti içi muhalefet, sosyal medyadaki troll lincine isyan ederken Genel Merkez'in ihraç sopası göstermesinden şikayetçi.

Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakıra kesin ihraç talebi: TAKVİMe konuştu disipline sevk edildiKurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakıra kesin ihraç talebi: TAKVİMe konuştu disipline sevk edildi



ÇAKIR'IN TAKVİM'E VERDİĞİ DEMEÇLER GENEL MERKEZ'İ KARIŞTIRDI

Parti yönetimi ise özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam. Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" şeklindeki demeçler karşısında oldukça huzursuz.

Murat Emir'in vekillere telefon açtığı ʺKimseye konuşmayınʺ dediği söyleniyorMurat Emir'in vekillere telefon açtığı ʺKimseye konuşmayınʺ dediği söyleniyor


"MURAT EMİR VEKİLLERİ ARADI" İDDİASI: "KİMSEYE KONUŞMAYIN" DEDİ

Özgür Özel'in talimatıyla Murat Emir'in vekillere telefon açtığı "Kimseye konuşmayın" dediği söyleniyor. Parti içi muhalefete "Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkarsanız yolunuza devam edersiniz" baskısı yapılıyor.

"DIŞARI MALZEME VERİYORLAR"

Özel'in yakın parti kurmayları, vekillerin yerli ve milli medya kuruluşlarına konuşmasına karşı çıkıyor.

Kurmaylar, "Yandaş basına malzeme veriyor. CHP'de eleştiriler her dönem olur. Partiye yönelik bir sözü olan da gelir kurultaylarda, kongrelerde aday olur, sözünü söyler. Genel başkanla görüşür, orada anlatır. Ancak bu da yapılmıyor. Dışarıya malzeme veriliyor" diyor.

YENİ İHRAÇLAR YOLDA

Önümüzdeki günlerde CHP'de yeni ihraç ve disiplin süreçlerinin başlayacağı değerlendiriliyor.

CHP ve SİSTEMin medyasında TAKVİM hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?CHP ve SİSTEMin medyasında TAKVİM hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?

Hasan Ufuk Çakırdan CHPye yeni bomba: Ali Mahir Başarırdan girdi Ekosistemden çıktı | Kral çıplak dedim başka bir şey demedimHasan Ufuk Çakırdan CHPye yeni bomba: Ali Mahir Başarırdan girdi Ekosistemden çıktı | Kral çıplak dedim başka bir şey demedim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz'dan flaş açıklamalar
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Casper
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Hesaplı emeklilikte son 3 hafta! Hizmet borçlanması ve ihya nasıl değişecek?
idefix
GQ Men of the Year 2025 gecesinde yıldız yağmuru! Ünlüler ödülleriyle sahnede parladı
Kar ve sağanak birbirine karışacak! Sel riskine dikkat! Sibirya sistemi hangi illeri etkileyecek?
42 milyonluk davaya ünlüler dahil oldu! Bocelli’den Crawford’a 13 isim Eva Cavalli için konuştu
Mert Hakan Yandaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Abi 5 bin atar mısın? Bodrum’a basayım!"
Fed'de ayrışma, Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok