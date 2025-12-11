Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
CHP'de "Arınalım, Silivri gölgesinden çıkalım" diyenlerin hedefe konduğu disiplin süreçleri, iç muhalefeti çözüm arayışlarına itti. 25 vekilin toplu istifa için harekete geçtiği konuşulurken; Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kuralım" dendiği iddia edildi. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun yargıdaki istinaf kararını beklediği bu doğrultuda harekete geçeceği değerlendiriliyor. TAKVİM'e konuşan sadık vekiller ise "Kılıçdaroğlu partinin başına gelirse desteklerim" diyor. Öte yandan 6 Ok'ta baskı arttı. Vekillere "Kimseye demeç vermeyin. Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkın" ültimatomu verildi.
Partide muhalif sesleri bastırmaya dönük bir ihraç ve disiplin mekanizması işletiliyor. Bu sürecin son kurbanı 28. Dönem Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.
HASAN UFUK ÇAKIR "KRAL ÇIPLAK " DEYİP İSTİFA ETTİ
Çakır, Takvim.com.tr'ye "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam" demeci verdiği için ihraçla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu'nun avukatı ve rüşvet emanetçisi Turan Taşkın Özer'in başkanlığını yaptığı YDK'nın kendisini ihraç etmesini beklemeden istifa etti.
Takvim'in "CHP'de "kral çıplak" diyen bir vekil çıktı" manşetine atıfta bulunan Çakır, "Ben yalnızca "KRAL ÇIPLAK" dedim" şeklinde konuştu.
Bu bağlamda CHP'deki disiplin süreçleri, iç muhalefeti yeni çözüm arayışlarına itti.
"25 VEKİL KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ" İDDİASI: YENİ PARTİ KURALIM
TAKVİM'in siyaset kulislerinden edindiği çok özel bilgilere göre; 25 milletvekili toplu istifa için harekete geçti. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan istikşafi görüşmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'na "yeni parti kuralım" şeklinde baskılar arttı.
KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI: İSTİNAFI BEKLİYOR
Kılıçdaroğlu'nun ise şu an istinafta olan 38. Kurultay'daki şaibelere ilişkin davanın sonucunu beklediği buna göre hareket edeceği değerlendiriliyor.
SADIK VEKİLLER KILIÇDAROĞLU GELSİN DİYORLAR
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek olası bir "Çağrı Heyeti" görevini kabul etmeye hazır. Nitekim sadık vekiller de Kılıçdaroğlu'nun yönetimi devralmasını destekliyor.
TAKVİM SORDU ÇAKIR CEVAPLADI: KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GELSE DESTEKLERİM
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in "Kemal Bey Çağrı Heyeti olarak görevlendirilseydi, biliyorsunuz kendisi "partiyi kayyuma teslim etmem" deyip bir irade gösterdi. Bu iradeyi destekler miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Kesinlikle desteklerdim. Kemal Bey partinin başına gelseydi kesinlikle desteklerdim. Niye? Kemal Bey namuslu adam"
HEDEFTEKİ 9 İSİM
Hasan Ufuk Çakır'la beraber gözler "arınma" çağrısını imzalayıp Özgür Özel'e muhalefet eden diğer 9 isme çevrildi.
İşte parti içi cadı avında hedefteki muhtemel isimler:
Orhan Sarıbal
Mahir Polat
Gamze Akkuş İlgezdi
Deniz Demir
Mustafa Adıgüzel
Sevda Erdan Kılıç
Rıfat Nalbantoğlu
Hüseyin Yıldız
Hasan Öztürkmen
"YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ"
Bu isimler bir bildiri yayımlayıp Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan etmiş, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istemişti.
"Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" demişti.
BASKI: SİLİVRİ İLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEYİN
Ayrıca yolsuzluğa karşı çıkan diğer CHP'li isimler de hedef tahtasında.
Genel Merkez iddianamede yer alan müspet deliller, itiraflar ve rüşvet dekontlarına rağmen İBB soruşturmasını ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "darbe" olarak nitelendirilmesini istiyor.
Vekillere bu yönde baskılar yapıldığı söyleniyor. Silivri ile ilgili tek tek bir olumsuz kelime edilmemesi isteniyor.
GENEL MERKEZ'DE ATMOSFER NASIL?
Peki, "arınma" çağrılarıyla sarsılan, Hasan Ufuk Çakır'ın istifasıyla kriz ikliminin tavan yaptığı CHP Genel Merkezi'nde atmosfer nasıl?
Arınma çağrısına imza atan vekiller ve parti içi muhalefet, sosyal medyadaki troll lincine isyan ederken Genel Merkez'in ihraç sopası göstermesinden şikayetçi.
ÇAKIR'IN TAKVİM'E VERDİĞİ DEMEÇLER GENEL MERKEZ'İ KARIŞTIRDI
Parti yönetimi ise özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam. Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" şeklindeki demeçler karşısında oldukça huzursuz.
"MURAT EMİR VEKİLLERİ ARADI" İDDİASI: "KİMSEYE KONUŞMAYIN" DEDİ
Özgür Özel'in talimatıyla Murat Emir'in vekillere telefon açtığı "Kimseye konuşmayın" dediği söyleniyor. Parti içi muhalefete "Kılıçdaroğlu gölgesinden çıkarsanız yolunuza devam edersiniz" baskısı yapılıyor.
"DIŞARI MALZEME VERİYORLAR"
Özel'in yakın parti kurmayları, vekillerin yerli ve milli medya kuruluşlarına konuşmasına karşı çıkıyor.
Kurmaylar, "Yandaş basına malzeme veriyor. CHP'de eleştiriler her dönem olur. Partiye yönelik bir sözü olan da gelir kurultaylarda, kongrelerde aday olur, sözünü söyler. Genel başkanla görüşür, orada anlatır. Ancak bu da yapılmıyor. Dışarıya malzeme veriliyor" diyor.
YENİ İHRAÇLAR YOLDA
Önümüzdeki günlerde CHP'de yeni ihraç ve disiplin süreçlerinin başlayacağı değerlendiriliyor.