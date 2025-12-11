Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren



TAKVİM SORDU ÇAKIR CEVAPLADI: KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GELSE DESTEKLERİM



Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in "Kemal Bey Çağrı Heyeti olarak görevlendirilseydi, biliyorsunuz kendisi "partiyi kayyuma teslim etmem" deyip bir irade gösterdi. Bu iradeyi destekler miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Mersin Milletvekili "Kesinlikle desteklerdim. Kemal Bey partinin başına gelseydi kesinlikle desteklerdim. Niye? Kemal Bey namuslu adam" Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'insorusunu yanıtlayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır , şu ifadeleri kullandı:

HEDEFTEKİ 9 İSİM Hasan Ufuk Çakır'la beraber gözler "arınma" çağrısını imzalayıp Özgür Özel'e muhalefet eden diğer 9 isme çevrildi. İşte parti içi cadı avında hedefteki muhtemel isimler: Orhan Sarıbal Mahir Polat Gamze Akkuş İlgezdi Deniz Demir Mustafa Adıgüzel Sevda Erdan Kılıç Rıfat Nalbantoğlu Hüseyin Yıldız Hasan Öztürkmen

"YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ"



Bu isimler bir bildiri yayımlayıp Genel Merkez'in yolsuzluğu savunmasına isyan etmiş, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede olan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istemişti. "Yolsuzluğu açıklamakta zorlanıyoruz" demişti.

CHP'de yeni ihraçların yolda olduğu söyleniyor





BASKI: SİLİVRİ İLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEYİN Ayrıca yolsuzluğa karşı çıkan diğer CHP'li isimler de hedef tahtasında. Genel Merkez iddianamede yer alan müspet deliller, itiraflar ve rüşvet dekontlarına rağmen İBB soruşturmasını ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "darbe" olarak nitelendirilmesini istiyor. Vekillere bu yönde baskılar yapıldığı söyleniyor. Silivri ile ilgili tek tek bir olumsuz kelime edilmemesi isteniyor.



GENEL MERKEZ'DE ATMOSFER NASIL?



Peki, "arınma" çağrılarıyla sarsılan, Hasan Ufuk Çakır'ın istifasıyla kriz ikliminin tavan yaptığı CHP Genel Merkezi'nde atmosfer nasıl?



Arınma çağrısına imza atan vekiller ve parti içi muhalefet, sosyal medyadaki troll lincine isyan ederken Genel Merkez'in ihraç sopası göstermesinden şikayetçi. Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakıra kesin ihraç talebi: TAKVİMe konuştu disipline sevk edildi



ÇAKIR'IN TAKVİM'E VERDİĞİ DEMEÇLER GENEL MERKEZ'İ KARIŞTIRDI



Parti yönetimi ise özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızı savunamam. Baklava kutusuna parayı ben mi koydum? Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz. İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum" şeklindeki demeçler karşısında oldukça huzursuz.