Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti

Bahçeli ile Ankara'da Genel Merkez'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer " Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız." ifadesine yer verdi.

YAPAY ZEKALI TROL İÇERİK YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU

Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada "Gülünün solduğu AKŞAM" isimli bir troll hesap üzerinden, sözde Kürt yazar olduğu iddia edilen Kadir Amaç ile Devlet Bahçeli'nin görüştüğünü iddia eden ve yapay zeka ile üretilmiş sahte bir görsel yeniden dolaşıma sokuldu. 25 Eylül 2025 tarihli paylaşımda, Amaç ve Bahçeli'nin aynı karede yer aldığı sahte görsele Diyarbakır karpuzu ve turşu bidonu gibi unsurların da bilinçli şekilde eklendiği görüldü.

Söz konusu paylaşımda, "Belçika'nın Leuven Katholieke Üniversitesinde Felsefe Fakültesi Bölüm başkanı olarak görev yapan Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Kadir Amaç, MHP Genel merkezinde Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile bir araya geldi" ifadeleri yer aldı. Metinde ayrıca, "Öcalan'ın çağrısı üzerine dönen PKK'lı yazar" gibi gerçeğe aykırı ve manipülatif iddialar da kullanıldı.