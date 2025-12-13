Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Türkiye “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kritik bir süreçten geçerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yapay zekâ ürünü ve gerçeği yansıtmayan görsellerle Devlet Bahçeli’yi hedef alması tepki çekti. Özdağ’ın, Bahçeli ile hiç yan yana gelmemiş bir ismi “trol” içerikle ilişkilendirmesi, algı operasyonu ve dezenformasyon eleştirilerini beraberinde getirdi.
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret, siyaset gündeminde yankı uyandırırken,Ümit Ödağ'ın sosyal medyada dolaşıma sokulan yapay zeka ürünü bir içeriği paylaşılması tartışma yarattı.
BAHÇELİ, AHMET ÖZER'İ KABUL ETTİ
Bahçeli ile Ankara'da Genel Merkez'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer "Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız." ifadesine yer verdi.
YAPAY ZEKALI TROL İÇERİK YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU
Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada "Gülünün solduğu AKŞAM" isimli bir troll hesap üzerinden, sözde Kürt yazar olduğu iddia edilen Kadir Amaç ile Devlet Bahçeli'nin görüştüğünü iddia eden ve yapay zeka ile üretilmiş sahte bir görsel yeniden dolaşıma sokuldu. 25 Eylül 2025 tarihli paylaşımda, Amaç ve Bahçeli'nin aynı karede yer aldığı sahte görsele Diyarbakır karpuzu ve turşu bidonu gibi unsurların da bilinçli şekilde eklendiği görüldü.
Söz konusu paylaşımda, "Belçika'nın Leuven Katholieke Üniversitesinde Felsefe Fakültesi Bölüm başkanı olarak görev yapan Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Kadir Amaç, MHP Genel merkezinde Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile bir araya geldi" ifadeleri yer aldı. Metinde ayrıca, "Öcalan'ın çağrısı üzerine dönen PKK'lı yazar" gibi gerçeğe aykırı ve manipülatif iddialar da kullanıldı.
ÖZDAĞ, TROL İÇERİĞİ ALINTILAYARAK PAYLAŞTI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, söz konusu trol paylaşımı alıntılayarak yeniden paylaşması ve yapay zeka ürünü olduğu açıkça anlaşılan içeriği siyasi mesajına dayanak yapması ise eleştirilerin odağına yerleşti.
Özdağ, paylaşımında, "Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Ardından aynı içeriği bir kez daha paylaşan Özdağ, bu kez şu sözlere yer verdi:
"Kadir Amaç, PKK'nın 'özel harp' elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, 'Brüksel lahanası turşucusu' Brüksel'deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."
BAHÇELİ'YE İTİBAR SUİKASTI
Sosyal medyada birçok kullanıcı, yapay zeka ile üretilmiş, açık biçimde trol niteliği taşıyan bir içeriğin bir siyasi lider tarafından gerçekmiş gibi dolaşıma sokularak Devlet Bahçeli'ye itibar suikastı yapılmasına tepki gösterdi.