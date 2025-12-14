CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!

İstanbul Üsküdar 'ın eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mevcut CHP'li Başkan Sinem Serhan Dedetaş'ın bir makam aracını köpeği için kullandırdığını belirtti, bununla ilgili fotoğraf da paylaştı. Türkmen, söz konusu makam aracının ve Dedetaş'ın köpeğini gezdiren bir bakıcının yer aldığı kareleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi: Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama "bunların" gerçek yüzünü herkes görmeli!

Sinem Dedetaş makam aracını köpeğe tahsis etti

'TAKDİR KAMUOYUNUN'

Üsküdar'ın CHP'li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor. Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy'de önüme düştü. Gece gündüz Üsküdar'a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılar'a çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet... Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.