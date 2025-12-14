PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, makam aracını köpeğine tahsis etti. Bakıcı köpeği gezdirirken kameralara yakalandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!

İstanbul Üsküdar'ın eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mevcut CHP'li Başkan Sinem Serhan Dedetaş'ın bir makam aracını köpeği için kullandırdığını belirtti, bununla ilgili fotoğraf da paylaştı. Türkmen, söz konusu makam aracının ve Dedetaş'ın köpeğini gezdiren bir bakıcının yer aldığı kareleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi: Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama "bunların" gerçek yüzünü herkes görmeli!

Sinem Dedetaş makam aracını köpeğe tahsis ettiSinem Dedetaş makam aracını köpeğe tahsis etti

'TAKDİR KAMUOYUNUN'

Üsküdar'ın CHP'li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor. Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy'de önüme düştü. Gece gündüz Üsküdar'a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılar'a çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet... Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP'li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi