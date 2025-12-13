Humus'ta neler oluyor? Uluslararası heyete saldırı! Suriye ve ABD askerleri yaralandı
El Cezire Suriye’de Humus'un Palmira ilçesinde uluslararası koalisyon güçlerine ait bir heyete ateş açıldığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda ABD ve Suriye askerlerinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan bölge kaynakları koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'nin Humus ilinin Palmira (Tedmur) kentinde asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.
SURİYE VE ABD ASKERLERİ YARALANDI
El Cezire, saldırıda ABD ve Suriye askerleri arasında yaralananların olduğunu bildirdi.
SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Bölge kaynakları saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.
Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.