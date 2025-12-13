Humus'ta neler oluyor? Uluslararası heyete saldırı! Suriye ve ABD askerleri yaralandı

Suriye'nin Humus ilinin Palmira (Tedmur) kentinde asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

SURİYE VE ABD ASKERLERİ YARALANDI

El Cezire, saldırıda ABD ve Suriye askerleri arasında yaralananların olduğunu bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bölge kaynakları saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.