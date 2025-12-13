Kadraj
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Yalova'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Tuğyan'ın arkadaşu Sultan Nur Ulu, 'Güllü'yü kızı itti' derken Tuğyan ifadesinde ise iddiaları reddederek annesini itmediğini savundu. İşte Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi...
Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:24