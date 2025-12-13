Kadraj Galeri Kadraj İkon Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası

Yalova'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Tuğyan'ın arkadaşu Sultan Nur Ulu, 'Güllü'yü kızı itti' derken Tuğyan ifadesinde ise iddiaları reddederek annesini itmediğini savundu. İşte Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi...

Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:24
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı!

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ: GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ

Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini iddia eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

TUĞYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde annesini ittiğini reddeden Tuğyan arkadaşı Sultan ile ilgili de uyuşturucu iddiasında bulundu.

"Ben karakolda ifade vermiştim. Bu ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Dosyanın diğer şüphelisi Sultan Nur ULU yaklaşık bir aydır bizim evde kalıyordu. Olay günü de bizim evdeydi. Bizim ev dediğim Çınarcık'ta annem Güllü'nün evidir. Benim çocuğum var. Çocuğum bakıcının evinde yatılı kalmaktadır. Ancak ben kaldığım eve yatılı bakıcı almak için olay günü ben, Sultan ve Burça abla birlikte Yalova Merkez'de bulunan Star AVM'ye bakıcı ile görüşmek için geldik. Gelirken annemin arabasıyla gittik. Aracı ben kullanmıştım. Bakıcının yaşı küçük olduğu için annem bakıcıyı kabul etmedi. Anneme bakıcıyla görüştüğümüz sırada görüntülü aramıştım.