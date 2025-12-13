Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası

"Ben karakolda ifade vermiştim. Bu ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Dosyanın diğer şüphelisi Sultan Nur ULU yaklaşık bir aydır bizim evde kalıyordu. Olay günü de bizim evdeydi. Bizim ev dediğim Çınarcık'ta annem Güllü'nün evidir. Benim çocuğum var. Çocuğum bakıcının evinde yatılı kalmaktadır. Ancak ben kaldığım eve yatılı bakıcı almak için olay günü ben, Sultan ve Burça abla birlikte Yalova Merkez'de bulunan Star AVM'ye bakıcı ile görüşmek için geldik. Gelirken annemin arabasıyla gittik. Aracı ben kullanmıştım. Bakıcının yaşı küçük olduğu için annem bakıcıyı kabul etmedi. Anneme bakıcıyla görüştüğümüz sırada görüntülü aramıştım.