Trabzonspor’un Baniya’sı ameliyat oldu

Bordo-Mavililer geçen hafta Baniya'nın sol kaval kemiğinde stres kırığı tespit edildiğini duyurmuştu. 26 yaşındaki stoper dün sol kaval kemiğinden ameliyat edildi. 1.94 boyundaki savunmacının sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

TRABZON'A YENİ SPONSOR

Yönetim, Filistin'de yaşanan soykırım sebebiyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddederek gönülleri fethetmişti. Bordo-Mavililer, yerli bir marka olan Sarıyer Cola ile bir yıllığına anlaşma imzaladı. Sarıyer Cola, sezon boyunca şortta da yer alacak.