Erzincan Kemah'ta korkutan deprem: AFAD büyüklüğü açıkladı
Son dakika haberi! AFAD, Erzincan Kemah’ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da meydana gelen depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirdi.
- Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD tarafından açıklandı.
- Depremin merkez üssü 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında belirlendi.
KEMAH SAAT 14.16'DA 4.9'LUK DEPREM İLE SALLANDI
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında olduğu açıklandı. Sarsıntıya ilişkin teknik veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
A Haber canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, yaptığı açıklamada bu büyüklükte bir depremin binalarda yıkım gerçekleştirmeyeceğini ifade etti.