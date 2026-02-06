Erzincan Kemah'ta korkutan deprem: AFAD büyüklüğü açıkladı

AFAD, Erzincan Kemah'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KEMAH SAAT 14.16'DA 4.9'LUK DEPREM İLE SALLANDI



Erzincan'ın Kemah ilçesinde 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 4.52 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

Depremin merkez üssünün 39.70694 kuzey enlemi ve 38.84639 doğu boylamı koordinatlarında olduğu açıklandı. Sarsıntıya ilişkin teknik veriler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.

Deprem (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



OLUMSUZ BİR İHBAR YOK



A Haber canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirdi.



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, yaptığı açıklamada bu büyüklükte bir depremin binalarda yıkım gerçekleştirmeyeceğini ifade etti.



