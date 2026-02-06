Avrupa Birliği Elon Musk’ın Sanchez’e yönelik sözlerini kınadı: "Üye ülkelerin yanındayız"
AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, Elon Musk’ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e yönelik sert ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada, AB’nin üye ülkelerin liderleriyle tam dayanışma içinde olduğunu belirterek sözlü saldırıları kınadı; dijital platformların sorumluluğuna dikkat çekerek, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bu platformları denetlemeye yönelik ulusal adımların desteklendiğini vurguladı.
Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Pedro Sanchez'in 16 yaş altındaki bireylerin sosyal paylaşım ağlarına erişiminin yasaklanması ve bu platformların yöneticileri üzerindeki yasal denetimin artırılmasına yönelik açıklamalarının ardından, Elon Musk'ın sert ifadeleri gündeme gelmişti.
Bu kapsamda Musk'ın,"Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir."
sözlerinin hatırlatılması üzerine Regnier,"Üye ülkelerimizin yanındayız, tam dayanışma içindeyiz."dedi.
AB: ÜYE ÜLKELERİN LİDERLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ
Regnier, Başbakan Sanchez'e ve tüm AB üyesi ülkelerin liderlerine yönelik sözlü saldırıları kınadıklarını belirterek, dijital platformları sorumlu tutmaya yönelik ulusal düzeyde atılan adımları desteklediklerini ifade etti.
DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN YASAL SORUMLULUK VURGUSU
AB'nin açıklamalarını "saygı çerçevesinde" yapmayı sürdüreceğini kaydeden Regnier, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında dijital platformların sorumlu tutulmasının önemine işaret etti.
MUSK–SANCHEZ POLEMİĞİ NASIL BAŞLADI
Sanchez, 3 Şubat'ta Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve denetim mekanizmaları getireceklerini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Musk, Sanchez'i sert sözlerle eleştirmişti.
SANCHEZ'TEN MUSK'A YANIT
Sanchez, Musk'ın açıklamalarına şu sözlerle karşılık vermişti: "Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu bizim yolumuza devam ettiğimizin bir işaretidir."