Avrupa Birliği Elon Musk’ın Sanchez’e yönelik sözlerini kınadı: "Üye ülkelerin yanındayız"

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pedro Sanchez'in 16 yaş altındaki bireylerin sosyal paylaşım ağlarına erişiminin yasaklanması ve bu platformların yöneticileri üzerindeki yasal denetimin artırılmasına yönelik açıklamalarının ardından, Elon Musk'ın sert ifadeleri gündeme gelmişti.

Bu kapsamda Musk'ın,"Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir."

sözlerinin hatırlatılması üzerine Regnier,"Üye ülkelerimizin yanındayız, tam dayanışma içindeyiz."dedi.