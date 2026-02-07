Epstein yüz nakli mi yaptırdı? Hapse girmeden önce estetik cerrahla görüştüğü ortaya çıktı

Görüşme, Epstein'ın Temmuz 2019'da FBI tarafından tutuklanmasından bir yıl önce gerçekleşmişti.

Jeffrey Epstein'ın 2018 yılında New York'taki NYU Langone hastanesinde yüz nakli uzmanı Dr. Eduardo Rodriguez ile estetik ameliyat görüşmesi yaptığı ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde ortaya çıktı.

Epstein'ın 2018 yılında, cinsel suçlardan hüküm giymiş bir kişi olduğu dünya çapında bilindiği sırada, doktoru Bruce Moskowitz tarafından öncü cerraha yönlendirilmişti.