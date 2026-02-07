Küresel şebekenin genetik laboratuvarı: Epstein’ın “üstün ırk” ve LGBT planı ifşa oldu!

Epstein

SAPKIN BİYOLOĞUN BAŞ BAĞIŞÇISI EPSTEIN

Epstein ve Trivers arasındaki finansal ilişkinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de Epstein 2015 yılında Noam Chomsky'ye gönderdiği bir e-postada, biyoloğun "başlıca fon sağlayıcısı" olduğunu iddia etmişti. Bu ifade, Trivers'ın bir dersi vermeyi reddettiği için 2015 yılında ders vermekten uzaklaştırıldığı New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ne atıfta bulunuyor.

Nichols, Trivers'ın Epstein'a "ekstra para ve vakfına danışman olarak atanması" için teşekkür ettiği bir e-posta tespit etti. Epstein bu e-postaya, "Biyoloji dünyasındaki transseksüeller hakkındaki yazını görmek istiyorum" şeklinde yanıt verdi. İki ay sonra Trivers, "transseksüellik konusunun sonuna geliyorum" diyerek karşılık verdi.