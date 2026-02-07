Küresel şebekenin genetik laboratuvarı: Epstein’ın “üstün ırk” ve LGBT planı ifşa oldu!
Çocuk istismarı ağı kuran Jeffrey Epstein’ın yeni sızan e-postaları, bilim dünyasını sarsan bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Epstein’ın, evrimsel biyolog Robert Trivers ile "üstün insan" yaratma ve LGBT sapkınlığını toplumda yaygınlaştırma üzerine yaptığı insanlık dışı yazışmalar deşifre oldu.
- Jeffrey Epstein'ın sızdırılan e-postaları, hüküm giymiş cinsel suçlunun evrimsel biyolog Robert Trivers ile LGBT konularında yazışmalar yaptığını ortaya koydu.
- STEM araştırmacısı Ev L. Nichols, Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarında 2009 yılına uzanan yazışmaları tespit etti.
- Epstein, Trivers'a finansal destek sağladı ve 2015'te Noam Chomsky'ye gönderdiği e-postada biyoloğun 'başlıca fon sağlayıcısı' olduğunu belirtti.
- Yazışmalarda Epstein'ın insan genetiğinin değiştirilmesi ve öjenik benzeri yaklaşımlara ilgi duyduğu görüldü.
- Trivers, Rutgers Üniversitesi'nde bir dersi vermeyi reddettiği için 2015 yılında ders vermekten uzaklaştırıldı.
Yeni ortaya çıkan e-yazışmalar, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın, bilim dünyasında tartışmalara yol açan isimlerle olan derin bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Belgelere göre Epstein, tartışmalı genetik çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanı ile LGBT sapkınlığını yaymak için çalışmalar yaptı.
İNSAN GENETİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDU
Sızdırılan e-postalarda, Epstein'ın özellikle insan genetiğinin değiştirilmesi ve "üstün insan" yaratma fikrine (öjenik benzeri yaklaşımlar) duyduğu saplantılı ilgi dikkat çekiyor. Epstein'ın, görüştüğü bilim insanına projelerini hayata geçirmesi için finansal destek ve geniş bir ağ vaat ettiği görülüyor.
Söz konusu bilim insanı ile Epstein arasındaki yazışmalar, Epstein'ın sadece bir bağışçı olmadığını, aynı zamanda bilimsel süreçlerin yönünü tayin etmeye çalıştığını gösteriyor.
ESAS AMAÇ LGBT SAPKINLIĞI
STEM araştırmacısı Ev L. Nichols tarafından incelenen ve yeni yayımlanan yazışmalara göre Jeffrey Epstein ve tartışmalı bir evrimsel biyolog arasında LGBT sapkınlığını yaygınlaştırmaya yönelik skandal ifadeler çıktı.
Nichols, 3 Şubat'ta kendi web sitesi Queer Science Lab'de yayımladığı yazıda; Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarına dair yayımladığı son veri paketinde "transseksüel" kelimesini aratarak ulaştığı bulguları paylaştı. Bu devasa belge yığını; Epstein'ın faaliyetlerini ve kişisel ilişkilerini detaylandıran kişisel yazışmalar, uçuş kayıtları, mahkeme belgeleri ve daha fazlasını içeriyor.
Nichols, özellikle Epstein ile biyolog Robert Trivers arasında 2009 yılına kadar uzanan yazışmalar buldu. Bu yazışmalar Epstein'ın 2008 yılında 18 yaşından küçük birine fuhuş teklif etmekten suçlu bulunup 18 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra yapıldı. İlk e-postada Epstein, Trivers'ı "yaptıklarını tartışmak üzere" Florida'ya davet ediyor ve bilet ile konaklama masraflarını karşılamayı teklif ediyor.
SAPKIN BİYOLOĞUN BAŞ BAĞIŞÇISI EPSTEIN
Epstein ve Trivers arasındaki finansal ilişkinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de Epstein 2015 yılında Noam Chomsky'ye gönderdiği bir e-postada, biyoloğun "başlıca fon sağlayıcısı" olduğunu iddia etmişti. Bu ifade, Trivers'ın bir dersi vermeyi reddettiği için 2015 yılında ders vermekten uzaklaştırıldığı New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ne atıfta bulunuyor.
Nichols, Trivers'ın Epstein'a "ekstra para ve vakfına danışman olarak atanması" için teşekkür ettiği bir e-posta tespit etti. Epstein bu e-postaya, "Biyoloji dünyasındaki transseksüeller hakkındaki yazını görmek istiyorum" şeklinde yanıt verdi. İki ay sonra Trivers, "transseksüellik konusunun sonuna geliyorum" diyerek karşılık verdi.
KAN DONDURAN YAZIŞMALAR
Trivers, yazışmalarda şu sapkın ifadeleri kullanıyor:
"Eğer heteroseksüel bir erkekseniz ve az da olsa bir penis emme arzunuz varsa, bunu yapmak için bir transseksüelden daha iyi hangi organizma olabilir? 'O', bir kadın gibi kokacak, bir kadın gibi daha yumuşak ve tüysüz olacak ve morfolojik olarak bir dereceye kadar gerçekten bir kadına benzeyecektir; böylece penis, kadınsı bir ortamda tadını çıkarmanız için size kalacaktır."
2018 yılında, Trivers ve Epstein'ın yazışmaları da kan dondurdu. LGBT'li sapkınları kendi aralarında "kıyaslayan" Trivers, trans erkekleri "mutsuz ve yalnız" olarak nitelendirerek onlar için "kadın cinsel organına sahip erkekler, her iki dünyanın da en kötüsü" ifadesini kullandı.