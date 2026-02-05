Borçlar bitiyor limitler yenileniyor: Kart ve kredide yeni dönem | 48 ay vadeli yapılandırma
Milyonlarca vatandaş bankalara olan borçlarını sabit faizle yapılandıracak ve küçük taksitlerle bitirecek. Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemesiyle kart limitleri değişirken vatandaşlar için 29 Nisan’a kadar başvuru yolu açıldı. Yapılandırma, faiz sınırı ve limit formülüyle borç yükünü ciddi biçimde hafifletecek.
Hızlı Özet Göster
- BDDK'nın aldığı yeni kararla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar taksitle yüzde 3,11 aylık faiz oranıyla yeniden yapılandırılabilecek.
- Borçlular 29 Nisan 2026 tarihine kadar bankalarına başvurarak yapılandırma talebinde bulunabilecek.
- Toplam limiti 400 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında son bir yıllık harcamalar dikkate alınarak kullanılmayan kısmın yüzde 50'si düşürülecek.
- Yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın iki katı, ikinci yıl ise en fazla gelirin dört katı limit belirlenebilecek.
- Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlemelerinden istisna tutulacak ve bankalar için uygulama süresi 3 ay uzatıldı.
Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Böylece milyonlarca vatandaş hem kredi kartı hem de kredi borçlarından küçük taksitlerle kurtulma imkânına kavuşacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni karar ile kredi kartı limitleri de değişecek. İşte yapılandırmanın detayları...
KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.
YAPILANDIRMA ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.
YAPILANDIRMA NASIL UYGULANACAK?
Şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak. İstedikleri vade seçeneğine göre borçlarını taksitlendirecek ve ödemelere başlayacak.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak.
KART LİMİTİ KULLANILABİLECEK Mİ?
Yapılandırmadaki kredi kartı limiti olduğu sürece kullanılabilecek. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Karar tarihi 29 Ocak 2026. Buna göre borçlu vatandaşlar 29 Nisan'a kadar bankalarına başvurabilecek.
EN AVANTAJLI ÖDEME ŞEKLİ HANGİSİ?
Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Böylece daha kısa sürede daha az ödeme yaparak borç kapatılabilecek.
EĞİTİM VE SAĞLIKLİMİT SINIRINDANETKİLENMEYECEK
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?
Kredi kartındaki limitler kısmen düşürülecek. Burada sınır 400 bin lira olarak belirlendi. Bunun üzerindeki limitler gelir ve harcama ile uyumlu değilse belli bir formülle düşürülecek. Tüm kartların toplamı 400 bin liraya kadar olan limitler değişmeyecek.
BUNUN İÇİN BİR TARİH BELİRLENDİ Mİ?
Son tarih 15 Şubat olarak belirlendi. Fakat BDDK dün aldığı kararla bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanıdı.
YENİ LİMİT HANGİ FORMÜLLE YAPILACAK?
400 bin liranın üzerindeki kart limitlerinde son bir yıllık harcamalara bakılacak. Bu harcamalar limitin altındaysa kalan kısmın yüzde 50'si düşürülecek.
750 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ LİMİTLERDE UYGULAMA NASIL?
Yüksek limitli kredi kartlarında ise kullanılmayan kısmın yüzde 80'ini indirme yapılıyor. 750 bin liranın üzerindeki limitli kartlarda bu uygulanacak.
LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞENLER NE YAPACAK?
Limit azaltılması sonucu istisnanın altında kalan kartların limitleri yükseltilecek. Örneğin limit azaltımı sonrası 15 Şubat'ta 200 bin liraya düşen bir kart limiti bankaya başvurularak 400 bin liraya çıkartılabilecek.
YENİ KART ÇIKARTACAKLAR NE YAPACAK?
Yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenecek. Bu karta banka ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı limit belirleyebilecek.
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI KAPSAM DIŞI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı. BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi. BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.