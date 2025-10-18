Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan net mesaj: “Hiçbir maçta puan kaybı lüksümüz yok”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adamın, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Hiçbir maçta puan kaybı lüksümüz yok. Bütün maçları kazanmak zorundayız. Fenerbahçe derbisine kadar herhangi bir puan kaybı istemiyorum" dediği öğrenildi. Bu sözler üzerine futbolcuların kenetlendiği ve teknik heyete galibiyet sözü verdiği bildirildi. Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın toplantıda, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Ancak maçlar sahada mücadele etmeden kazanılmıyor. Bunu defalarca gördük. Gençlerbirliği maçı ile başlıyoruz. Rakibimizin ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. 90 dakika boyunca büyük bir ciddiyetle mücadele etmemiz şart. Taraftarımızı artık üzmeye hakkımız yok. Zirvenin uzağında kaldık ve artık kayıp yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı sonrası Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında derbide Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

UDUOKHA SINIRDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Yıldız oyuncu, Alanya, Başakşehir ve G.Saray maçlarında sarı kart gördü.