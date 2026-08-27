ZTK heyecanı! 1. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Riva'da gerçekleştirilen 1. eleme turu kura çekimiyle başladı. Profesyonel liglerde takımı bulunmayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi ile TFF 3. Lig'den 20 takımın eşleştiği ilk turda toplam 40 kulüp mücadele edecek. 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 20 takım adını bir üst tura yazdıracak; kritik karşılaşmalar ise atv, A2 ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, çekilen 1. eleme turu kuralarıyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların ilk turdaki rakipleri resmen netleşti.
40 TAKIM TEK MAÇLIK DÜELLOYA ÇIKIYOR
Kura çekimine, bu sezon profesyonel liglerde takımı yer almayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekibi ile TFF 3. Lig'de mücadele verecek 20 takım katıldı.
Toplam 40 ekibin kozlarını paylaşacağı 1. eleme turu karşılaşmaları; 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sahadan galibiyetle ayrılan 20 takım adını bir üst tura yazdıracak.
Futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar atv, A2 ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.