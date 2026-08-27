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ZTK heyecanı! 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Riva'da gerçekleştirilen 1. eleme turu kura çekimiyle başladı. Profesyonel liglerde takımı bulunmayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekibi ile TFF 3. Lig'den 20 takımın eşleştiği ilk turda toplam 40 kulüp mücadele edecek. 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda galip gelen 20 takım adını bir üst tura yazdıracak; kritik karşılaşmalar ise atv, A2 ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte eşleşmeler...

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ZTK heyecanı! 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, çekilen 1. eleme turu kuralarıyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların ilk turdaki rakipleri resmen netleşti.

40 TAKIM TEK MAÇLIK DÜELLOYA ÇIKIYOR

Kura çekimine, bu sezon profesyonel liglerde takımı yer almayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekibi ile TFF 3. Lig'de mücadele verecek 20 takım katıldı.

ZTK heyecanı! 1. tur eşleşmeleri belli oldu-2

Toplam 40 ekibin kozlarını paylaşacağı 1. eleme turu karşılaşmaları; 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sahadan galibiyetle ayrılan 20 takım adını bir üst tura yazdıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar atv, A2 ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ:
Takım 1
Takım 2
Galata Spor
Yalova FK 77 Spor Kulübü
İnkılap Futbol Kulübü
Beykoz A.Ş.
Uzunköprüspor
Kartal Bulvarspor
Altay
Söke 1907 Spor Kulübü
Bucaspor 1928
Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.
Karaman Futbol Kulübü
Kepez Spor Futbol A.Ş.
Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş.
Bucak Belediye Oğuzhanspor
Osmaneli Spor
Eskişehir Anadoluspor
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Ejderoğlu Kırşehir FSK
1923 Afyonkarahisar SK
Ürgüpspor
Çankırıgücü SK
Amasyaspor FK
Sinopspor
Arıt Kayadibi Spor
Tokat Bld.
Keşapspor
Orduspor 1967
Torul Bld.
Adanaspor
Yeni Malatyaspor
Birlikgücü
Kahta 02 Spor
Dersimspor
Gelecek Siirt 56
Cizre Bld.
Hakkari Zap
Gölespor
Kars 36 Spor
Bayburtspor
Borçkaspor

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