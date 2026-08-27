ZTK heyecanı! 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Kura çekimine, bu sezon profesyonel liglerde takımı yer almayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekibi ile TFF 3. Lig'de mücadele verecek 20 takım katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, çekilen 1. eleme turu kuralarıyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların ilk turdaki rakipleri resmen netleşti.

Toplam 40 ekibin kozlarını paylaşacağı 1. eleme turu karşılaşmaları; 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sahadan galibiyetle ayrılan 20 takım adını bir üst tura yazdıracak.

Futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar atv, A2 ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ: Takım 1 Takım 2 Galata Spor Yalova FK 77 Spor Kulübü İnkılap Futbol Kulübü Beykoz A.Ş. Uzunköprüspor Kartal Bulvarspor Altay Söke 1907 Spor Kulübü Bucaspor 1928 Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş. Karaman Futbol Kulübü Kepez Spor Futbol A.Ş. Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. Bucak Belediye Oğuzhanspor Osmaneli Spor Eskişehir Anadoluspor Kırıkkale FK Spor Kulübü Ejderoğlu Kırşehir FSK 1923 Afyonkarahisar SK Ürgüpspor Çankırıgücü SK Amasyaspor FK Sinopspor Arıt Kayadibi Spor Tokat Bld. Keşapspor Orduspor 1967 Torul Bld. Adanaspor Yeni Malatyaspor Birlikgücü Kahta 02 Spor Dersimspor Gelecek Siirt 56 Cizre Bld. Hakkari Zap Gölespor Kars 36 Spor Bayburtspor Borçkaspor

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