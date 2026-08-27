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Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü

Ege sahillerinde kıyı kanununa aykırı uygulamalara karşı denetimler sıkılaştırıldı. Çeşme'de şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, iş insanı Gökhan Çarmıklı'nın oteline ait kamuya açık alana taşan şezlongları tek tek söktü ve haksız ücret talep eden işletmelere tutanak tuttu.

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Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü

Türkiye'de sahillerin ve kıyı şeritlerinin korunması, halkın bu alanlardan serbestçe yararlanması, Anayasa'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile sağlanıyor.

Çeşme'de zabıta birimlerinin sahilleri tek tek denetlediği anlar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve AA'dan alınmıştır.)Çeşme'de zabıta birimlerinin sahilleri tek tek denetlediği anlar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve AA'dan alınmıştır.)

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Son dönemde artan şikayetler, devlet birimlerini harekete geçirdi. Ege sahillerinde ise denetimler sıkılaştırıldı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre özellikle Çeşme'de önceki gün zabıta birimleri sahilleri tek tek denetledi.

Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü-3

ŞİKAYET ÜZERİNE TUTANAK TUTULDU

Ünlü iş insanı Gökhan Çarmıklı'nın Çeşme'deki oteli de şikayet üzerine işleme tabi tutuldu.

Otelin, halkın kullanımına ait alana taşan şemsiyeleri ve şezlongları tek tek söküldü ve zabıt tutuldu.

Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü-4

DEV TABELA SÖKÜLDÜ

Çeşme sahillerine tabela asarak halktan haksız kazanç talep eden bir restorana da müdahale edildi.

Kıyıya asılan dev tabela söküldü, işletme sahibi hakkında tutanak tutuldu.

Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü-5

"MESAİ ÜCRETİ VERİLMİYOR"

Bodrum'un sosyetik mekanı Xuma Beach'in personeli, ağır çalışma şartlarına tepki göstermişti.

Çalışanlar, "Mesai ücreti verilmiyor, bahşiş paralarının bir kısmına bile patron el koyuyor" diyerek durumu protesto etmişti.

Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü-6

TALEPLERİ KARŞILANMADI

Günaydın'ın manşete taşıdığı bu haber büyük ses getirdi. Başlattıkları bu hak arama sürecinin ardından işten çıkarıldıklarını öne süren çalışanlar, maaşlarının yatırılmasına rağmen geçmiş dönem fazla mesai ve tazminat taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

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