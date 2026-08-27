Ege sahillerinde kıyı kanunu seferberliği! Kamusal alanı işgal eden işletmelere neşter: Şezlonglar tek tek söküldü
Ege sahillerinde kıyı kanununa aykırı uygulamalara karşı denetimler sıkılaştırıldı. Çeşme'de şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, iş insanı Gökhan Çarmıklı'nın oteline ait kamuya açık alana taşan şezlongları tek tek söktü ve haksız ücret talep eden işletmelere tutanak tuttu.
Türkiye'de sahillerin ve kıyı şeritlerinin korunması, halkın bu alanlardan serbestçe yararlanması, Anayasa'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile sağlanıyor.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dönemde artan şikayetler, devlet birimlerini harekete geçirdi. Ege sahillerinde ise denetimler sıkılaştırıldı.
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre özellikle Çeşme'de önceki gün zabıta birimleri sahilleri tek tek denetledi.
ŞİKAYET ÜZERİNE TUTANAK TUTULDU
Ünlü iş insanı Gökhan Çarmıklı'nın Çeşme'deki oteli de şikayet üzerine işleme tabi tutuldu.
Otelin, halkın kullanımına ait alana taşan şemsiyeleri ve şezlongları tek tek söküldü ve zabıt tutuldu.
DEV TABELA SÖKÜLDÜ
Çeşme sahillerine tabela asarak halktan haksız kazanç talep eden bir restorana da müdahale edildi.
Kıyıya asılan dev tabela söküldü, işletme sahibi hakkında tutanak tutuldu.
"MESAİ ÜCRETİ VERİLMİYOR"
Bodrum'un sosyetik mekanı Xuma Beach'in personeli, ağır çalışma şartlarına tepki göstermişti.
Çalışanlar, "Mesai ücreti verilmiyor, bahşiş paralarının bir kısmına bile patron el koyuyor" diyerek durumu protesto etmişti.
TALEPLERİ KARŞILANMADI
Günaydın'ın manşete taşıdığı bu haber büyük ses getirdi. Başlattıkları bu hak arama sürecinin ardından işten çıkarıldıklarını öne süren çalışanlar, maaşlarının yatırılmasına rağmen geçmiş dönem fazla mesai ve tazminat taleplerinin karşılanmadığını söyledi.