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30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belirli ulaşım hatları ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

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30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. (Haberin fotoğrafları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmıştır.)30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. (Haberin fotoğrafları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmıştır.)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, belirli raylı sistem hatlarında yapılacak seferlerden yararlanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

Ücretsiz ulaşım Ankara, İstanbul ve İzmir’de geçerli olacak.Ücretsiz ulaşım Ankara, İstanbul ve İzmir’de geçerli olacak.

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM

26 Ağustos 2026 tarihli ve 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ücretsiz hizmet verecek.İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ücretsiz hizmet verecek.

Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındı. Böylece Zafer Bayramı'nda söz konusu raylı sistem hatlarını kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN ücretsiz kullanılabilecek.Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN ücretsiz kullanılabilecek.

30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz Hizmet Verecek Raylı Sistem Hatları
Şehir
Marmaray
İstanbul
Başkentray
Ankara
İZBAN
İzmir
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
İstanbul
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı
İstanbul

Karar yalnızca Resmi Gazete'de belirtilen hatlardaki seferleri kapsıyor.

Uygulama, vatandaşlara gün boyunca hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacak.Uygulama, vatandaşlara gün boyunca hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayacak.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak."

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