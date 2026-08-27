30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belirli ulaşım hatları ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, belirli raylı sistem hatlarında yapılacak seferlerden yararlanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.
30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM
26 Ağustos 2026 tarihli ve 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındı. Böylece Zafer Bayramı'nda söz konusu raylı sistem hatlarını kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.
30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?
Karar yalnızca Resmi Gazete'de belirtilen hatlardaki seferleri kapsıyor.
BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak."