İsrail gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan'dan Tel Aviv'e stratejik tokat

Ankara-Riyad-İslamabad hattında imzalanan Mekke Anlaşması, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kendisini feshetmesi derken İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. İsrail gazetesi Maariv, "İsrail Savunma Kuvvetleri birçok cephede gerginlik yaşarken Erdoğan Suriye'de büyük bir zafer kazandı" dedi.

Maariv. Fotoğraflar: AA, Takvim

"ERDOĞAN'DAN STRATEJİK TOKAT"

Maariv'de Avi Ashkenazi imzasıyla yayımlanan haberde, YPG'nin Suriye'de kendisini feshetmesinin İsrail'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir başarı ve "stratejik bir tokat" olarak görüldüğü belirtilirken İsrail ordusunda ise gerileme olduğu belirtildi.

Maariv Başkan Erdoğan'ın son 24 saat içinde "dramatik bir başarıya imza attığını" vurguladı.

"YPG Suriye'de ABD ve İsrail ile ilişki yürütmüştü" diyen Maariv, fesih ve entegrasyonun Türkiye'nin bölgedeki en dramatik hamlesi olduğunu belirtti.