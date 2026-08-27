İsrail gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan'dan Tel Aviv'e stratejik tokat
Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki diplomatik gelişmelerin ardından Suriye’de YPG’nin kendini feshederek orduya entegre olması İsrail’de büyük yankı uyandırdı. İsrail gazetesi Maariv, bu hamleyi Başkan Erdoğan’ın bölgedeki "en büyük zaferi" ve Tel Aviv için "stratejik bir tokat" olarak manşetine taşıdı. Yedi cephede birden sıkışan ve stratejik vizyondan yoksun kalan İsrail yönetiminin, Batı Şeria dahil her alanda patlama riskiyle karşı karşıya olduğu ve askeri gücünü sınırlara yığmaktan başka çaresi kalmadığı vurgulandı.
Ankara-Riyad-İslamabad hattında imzalanan Mekke Anlaşması, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kendisini feshetmesi derken İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. İsrail gazetesi Maariv, "İsrail Savunma Kuvvetleri birçok cephede gerginlik yaşarken Erdoğan Suriye'de büyük bir zafer kazandı" dedi.
"ERDOĞAN'DAN STRATEJİK TOKAT"
Maariv'de Avi Ashkenazi imzasıyla yayımlanan haberde, YPG'nin Suriye'de kendisini feshetmesinin İsrail'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir başarı ve "stratejik bir tokat" olarak görüldüğü belirtilirken İsrail ordusunda ise gerileme olduğu belirtildi.
Maariv Başkan Erdoğan'ın son 24 saat içinde "dramatik bir başarıya imza attığını" vurguladı.
"YPG Suriye'de ABD ve İsrail ile ilişki yürütmüştü" diyen Maariv, fesih ve entegrasyonun Türkiye'nin bölgedeki en dramatik hamlesi olduğunu belirtti.
"İSRAİL YEDİ CEPHEDE AÇIKTA KALDI"
Suriye'deki bu hamlenin İsrail için stratejik bir tokat olduğunu yineleyen Maariv, "Savunma teşkilatı ve akademik çevreler; hükümetin stratejik vizyondan yoksun kalmasının, İsrail'i gerek ABD'nin gerekse çıkarları İsrail'inkilerle taban tabana zıt olan bölgedeki diğer aktörlerin dayattığı kurallara boyun eğmek zorunda bırakmakta olduğu kanısındadır. İsrail halihazırda yedi cephede birden açık hedef durumundadır. Türkiye ise savunma teşkilatı nezdinde şu aşamada düşman bir devlet olarak değil, çatışma halindeki bir aktör olarak tanımlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail; İran, Lübnan, Suriye derken bölgede saldırmadık ülke bırakmadı. Maariv, İsrail ordusunun cepheden cepheye koşmak zorunda bırakılmasının orduyu getirdiği hali anlattı.
"TEL AVİV'İN TEK ÇÖZÜMÜ ORDU YIĞMAK"
"Şimdi İsrail ordusu sahada oluşan gerginlik nedeniyle Batı Şeria'ya nereden ek bir düzenli tugay getireceğini kara kara düşünüyor. IDF Filistin'in ısındığını ve sahada yakında bir çatışmanın patlak verebileceğini fark ediyor" ifadelerini kullanan Maariv, Tel Aviv'in siyasi hamlelerinin eksikliği ve stratejik hataları dolayısıyla ordunun sahadaki boşluğu doldurmak zorunda kaldığını ve tek çözümünün bölgeye ordu güçlerini yığmak olduğunu belirtti.