Huzur bozan gelişmelere flaş Mert Hakan müdahalesi

Son dönemde Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararları, özellikle yerli futbolcular arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Sarı-Lacivertli takımda oluşan huzursuzluğun temelinde, alınan kararların sadece yerli oyuncuları kapsaması ve yabancı futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, İrfan Can Kahveci, Archie Brown ile tartıştıktan sonra "takım huzurunu bozmak" gerekçesiyle kadro dışı kararına tabi tutuldu.



YERLI FUTBOLCULAR RAHATSIZ

Samsunspor maçının 67. dakikasında ise Teknik Direktör Tedesco, tüm değişiklik hakkını kullanmasına rağmen saha kenarında ısınan Cenk Tosun'un üzerindeki yeleği sinirle yere fırlatıp kulübeye oturması, yaşanan sıkıntıların faturası olarak yorumlandı. Bu gelişmeler ışığında, takımda önemli bir isim olan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile konuyu masaya yatırmak üzere bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Mert Hakan'ın özellikle yerli oyuncuların yaşadığı rahatsızlığı ve alınan kararların adaletsizliğini Saran'a ileteceği belirtildi.