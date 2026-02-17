Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı

11 ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşması için devreye giren Ticaret Bakanlığı; bir yandan denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da marketler ve toptancılar ile görüşerek kampanyaların ve indirim uygulamalarının artırılması yönünde mutabakat sağladı, "Zam yok" sözü aldı. Bakanlık, Ramazan ayı süresince yapacağı denetimlerle de sözlerin tutulup tutulmadığını denetleyecek. PERDER üyesi yerel marketlerin ve Tarım Kredi KOOP Market'in ardından zincir marketler kampanyalarını duyurmaya başladı.

GIDA ÜRÜNLERİ AĞIRLIKLI

Migros, Ramazan ayı boyunca Migros markalı yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürünü ile dana kıyma ve dana kuşbaşında fiyatı sabitledi. Kıyma ve kuşbaşında 28 Ocak'ta başlayan sabit fiyat kampanyasının 26 Mart'a kadar devam edeceğini duyuran Migros, Ramazan boyunca sütten bakliyata, unlu mamullerden yumurtaya, deterjandan züccaciyeye kadar yaklaşık 3 bin üründe daha kampanyalarına devam edeceğini kaydetti.

A101 de Ramazan boyunca yağdan şekere, salçadan makarnaya, çaydan kahvaltılık ürünlere kadar 450'yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyası kararı aldığını açıkladı. Uygulamanın hem mağazalarda hem de online satış platformunda geçerli olacağı belirtildi.

ŞOK Marketler ise hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında; bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kaydedildi.

BİM de 14 Şubat-30 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürünü bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunun bilgisini verdi.