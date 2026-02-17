Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı
Ticaret Bakanlığı’nın marketler ve toptancılar ile görüşüp “Zam yok” sözü almasının ardından kampanyalar belli oldu. Kimi marketler 48, kimileri de 450’yi aşkın üründe avantajlı fiyatlar sunduğunu duyurdu. Ramazan kolileri de 499 liradan başlayan fiyatlarla raflara çıktı. TAKVİM de her etiketi yakın takibe aldı.
Mübarek Ramazan ayı, Perşembe günü başlıyor. PERDERüyeleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden sonra zincir marketler de fiyatları sabitledi. Kimileri 48, kimileri 450'den fazla üründe indirime gitti.
Ramazan kolileri 499 liradan raflara çıktı. Ticaret Bakanlığı da market ve toptancılardan aldığı "zam yok" sözü için denetimlere başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Vatandaşı korumak boynumuzun borcu"dedi.
|PAKETLER NEREDE NE KADAR?
|ANPA GROSS
|800-1.150 TL
|ŞOK MARKET
|550 TL
|MİGROS
|499,95-799,95 TL
|CARREFOURSA
|499.95-799.95-1.099 TL
|ÇAĞRI MARKET
|750 TL
|METRO MARKET
|589-1.119-1.399 TL
|KOOP MARKET
|650 TL
RAMAZAN SEFERBERLİĞİ
11 ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşması için devreye giren Ticaret Bakanlığı; bir yandan denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da marketler ve toptancılar ile görüşerek kampanyaların ve indirim uygulamalarının artırılması yönünde mutabakat sağladı,"Zam yok" sözü aldı. Bakanlık, Ramazan ayı süresince yapacağı denetimlerle de sözlerin tutulup tutulmadığını denetleyecek. PERDER üyesi yerel marketlerin ve Tarım Kredi KOOP Market'in ardından zincir marketler kampanyalarını duyurmaya başladı.
GIDA ÜRÜNLERİ AĞIRLIKLI
Migros, Ramazan ayı boyunca Migros markalı yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürünü ile dana kıyma ve dana kuşbaşında fiyatı sabitledi. Kıyma ve kuşbaşında 28 Ocak'ta başlayan sabit fiyat kampanyasının 26 Mart'a kadar devam edeceğini duyuran Migros, Ramazan boyunca sütten bakliyata, unlu mamullerden yumurtaya, deterjandan züccaciyeye kadar yaklaşık 3 bin üründe daha kampanyalarına devam edeceğini kaydetti.
A101 de Ramazan boyunca yağdan şekere, salçadan makarnaya, çaydan kahvaltılık ürünlere kadar 450'yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyası kararı aldığını açıkladı. Uygulamanın hem mağazalarda hem de online satış platformunda geçerli olacağı belirtildi.
ŞOK Marketler ise hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında; bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer aldığı kaydedildi.
BİM de 14 Şubat-30 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürünü bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunun bilgisini verdi.
194 TL'YE KIYMA150 TL'YE HURMA
Kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı Tarım Kredi KOOP Market, Ramazan ayı boyunca indirimli ve sabit fiyat uygulayacak. Buna göre, Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma 194 liradan, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen ESK 1 kilogram donuk kıyma ise Ramazan ayı boyunca 485 liradan sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak. Ayrıca hurmaların fiyatının bu yıl cinsine göre 150 lira ile 950 lira arasında değiştiği bildirildi.
499 TL'DEN BAŞLIYOR
Marketler erzak kolilerini de raflara çıkardı. Kolilerin fiyatları 499,95 ile bin 999 lira arasında değişiyor.
Migros'ta en düşük koli fiyatı 499,95 lira. Paket 13 üründen oluşuyor. 23 ürünlü diğer paket ise 799,95 liraya sunuluyor.
Carrefoursa'da en hesaplı koli 499,95 liraya satılırken, bu fiyat daha çok ürünlü bir kolide 799,95 ve bir diğer kolide bin 99 liraya çıkıyor. Ayrıca 3 ayrı bağış kolisi de bulunuyor.
ŞOK Market'te ise 13 üründen oluşan temel koli 550 liradan satılıyor.
Çağrı Market'te 14 ürünlü Ramazan kumanyası 750 liradan sunuluyor.
Tarım Kredi KOOP Market'te 14 ürünlü koli 650 lira.
Metro Market'te de 3 ayrı paket sunuluyor. 13 üründen oluşan paket 589 liraya satılırken, 22 ürün bulunan paket bin 119 ve 24 ürünlü paket bin 399 lirayla raflarda yerini alıyor.
Haber: Ezgi Acer