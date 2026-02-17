İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu | 8 şüpheli gözaltında: 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

Bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi işlettiği ve gelirleri spor kulüpleri üzerinden akladığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis operasyonu (Haberin fotoğrafları AA, yapay zeka ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Çalışmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.