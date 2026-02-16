CHP'deki kavga kuvveden fiile geçti! Silivri'de Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel gerilimi | Gökhan Günaydın truva mı yapacak?

CHP’nin ikiyüzlü siyaseti: Tenhada tebrik kürsüde saldırı! Talimat nereden geldi?



TENHADA TEBRİK KÜRSÜDE SALDIRI



Özgür Özel'in imajını yerle bir eden son olay ise TBMM'de yaşanan kürsü işgali oldu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir kürsünün arkasında "Hayırlı olsun" dedikleri Akın Gürlek'le tokalaşırken, kürsünün önünde CHP'liler yemin törenini engellemek için direndi.



Talimatın o sırada Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan Özgür Özel'den geldiği öğrenildi. Özel'in "Ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga. Dövüşse dövüş" demesinin ardından Meclis'te olaylar patlak verdi.







ÖZGÜR ÖZEL'İN SİLİVRİ KABUSU: İMAMOĞLU SON ZİYARETTE FIRÇALADI



Özel'in üst üste yaşadığı bu fiyaskoların Silivri'deki son görüşmede Ekrem İmamoğlu tarafından masaya getirildiği öğrenildi.



TAKVİM'in CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; İmamoğlu, "emanetçi" olarak konumlandırdığı Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Enver Aysever olayından sonra Özel'in mitinglerde daha temkinli olmasını, söylediği her kelimeye dikkat etmesini istedi.



Mesut Özarslan'la küfür kıyamet kavga eden Özel, en çarpıcı tepki yine "Ekremci" cepheden geldi.



İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özel'in özeleştiri yapması gerektiğini savundu. Özel'i hem parti tabanının hem de seçmenin önüne attı.







GÖKHAN GÜNAYDIN İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİYLE ADAYLIĞA MI HAZIRLANIYOR?



Gökhan Günaydın'ın, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP Genel Başkanlığı'na hazırlandığı kulislerde konuşulmaya başlandı. İmamoğlu'nun aday ofisindeki poster indirme olayı ve Enver Aysever fiyaskosu sonrası Günaydın'a "hazır ol" talimatı verdiği söylentiler arasında.



İmamoğlu "adaylık" iddiasını korumak için Gökhan Günaydın ismiyle önlemi alırken; Özgür Özel, İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığına ikna olmuş durumda.







MANSUR YAVAŞ'I ADAY YAPMAYACAKLAR



"Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özel, son grup toplantısında "Yürüyelim Mansur Başkanım" diyerek Mansur Yavaş'ın elini havaya kaldırdı.



Özel'in Mansur Yavaş'ı Ekremcilerin önüne atıp kendi adaylığına yol yaptığı parti içinde yüksek sesle konuşuluyor. İstifa eden Mesut Özarslan da CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını açık açık söyledi. Özarslan, Yavaş'a en yakın simalardan biri.