CHP'deki kavga kuvveden fiile geçti! Silivri'de Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel gerilimi | Gökhan Günaydın truva mı yapacak?
CHP'de aday ofisinden Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesiyle başlayan kriz boyut kazandı. Özgür Özel'in Silivri'ye yaptığı icazet turları kabusa döndü. Ekrem İmamoğlu'nun "Enver Aysever" fiyaskosu sonrası Özel'i "mitinglerde ne konuştuğuna dikkat et" diye uyardığı iddia edildi. Mesut Özarslan sürecinin iyi yönetilmediğini düşünen İmamoğlu, “Ne diyorsam tersini yapıyorsun” sözleriyle Özel'e çıkıştı. Silivri-Söğütözü hattındaki gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Gökhan Günaydın'ın, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP Genel Başkanlığı'na hazırlandığı kulislerde konuşuluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri ve Genel Merkez hattında esen kesif rüzgarlarla sağdan sola savruluyor.
Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini indirmesiyle başlayan kriz, kuvveden fiile geçti. Son zamanlarda Enver Aysever ve Mesut Özarslan adının karıştığı CHP eksenli tartışmalar Özel ve İmamoğlu arasında ipleri iyiden iyiye girdi.
"ENVER AYSEVER" FİYASKOSU
Hatırlanacağı üzere CHP'nin Çekmeköy mitingi sonrası Özgür Özel'i yalanlamış, avukatı aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam" dediğini kamuoyuna açıklamıştı.
Enver Aysever polemiğinde yalanı ortaya çıkan Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa ettiği süreçte de tehditlere ve küfre sarıldı.
MESUT ÖZARSLAN'A KÜFÜR KIYAMET MESAJLAR
Özarslan'a "Alçak köpek, s***r git, p*ç" gibi küfürler eden Özel, kendisini "kişilik tespiti yaptım" diye savundu. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan,"Benim hacı anama kötü kadın, benim hacı babama yokmuş muamelesi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım sana" diyerek Özel'e rest çekti.
Ettiği küfürlerle siyaset seviyesini aşağı çeken Özel'e CHP'nin 138 milletvekilinden sadece 6'sı destek verdi. 17 MYK üyesinden hiçbiri savunmadı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre açıklama bile yapmadı.
TENHADA TEBRİK KÜRSÜDE SALDIRI
Özgür Özel'in imajını yerle bir eden son olay ise TBMM'de yaşanan kürsü işgali oldu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir kürsünün arkasında "Hayırlı olsun" dedikleri Akın Gürlek'le tokalaşırken, kürsünün önünde CHP'liler yemin törenini engellemek için direndi.
Talimatın o sırada Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan Özgür Özel'den geldiği öğrenildi. Özel'in "Ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga. Dövüşse dövüş" demesinin ardından Meclis'te olaylar patlak verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN SİLİVRİ KABUSU: İMAMOĞLU SON ZİYARETTE FIRÇALADI
Özel'in üst üste yaşadığı bu fiyaskoların Silivri'deki son görüşmede Ekrem İmamoğlu tarafından masaya getirildiği öğrenildi.
TAKVİM'in CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; İmamoğlu, "emanetçi" olarak konumlandırdığı Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Enver Aysever olayından sonra Özel'in mitinglerde daha temkinli olmasını, söylediği her kelimeye dikkat etmesini istedi.
Mesut Özarslan'la küfür kıyamet kavga eden Özel, en çarpıcı tepki yine "Ekremci" cepheden geldi.
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özel'in özeleştiri yapması gerektiğini savundu. Özel'i hem parti tabanının hem de seçmenin önüne attı.
GÖKHAN GÜNAYDIN İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİYLE ADAYLIĞA MI HAZIRLANIYOR?
Gökhan Günaydın'ın, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP Genel Başkanlığı'na hazırlandığı kulislerde konuşulmaya başlandı. İmamoğlu'nun aday ofisindeki poster indirme olayı ve Enver Aysever fiyaskosu sonrası Günaydın'a "hazır ol" talimatı verdiği söylentiler arasında.
İmamoğlu "adaylık" iddiasını korumak için Gökhan Günaydın ismiyle önlemi alırken; Özgür Özel, İmamoğlu'nun şaibeli diploma ve yolsuzluk davaları sebebiyle adaylığının mümkün olmadığına ikna olmuş durumda.
MANSUR YAVAŞ'I ADAY YAPMAYACAKLAR
"Ekrem İmamoğlu içerideyse bir aday bulunur" mesajı veren Özel, son grup toplantısında "Yürüyelim Mansur Başkanım" diyerek Mansur Yavaş'ın elini havaya kaldırdı.
Özel'in Mansur Yavaş'ı Ekremcilerin önüne atıp kendi adaylığına yol yaptığı parti içinde yüksek sesle konuşuluyor. İstifa eden Mesut Özarslan da CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağını açık açık söyledi. Özarslan, Yavaş'a en yakın simalardan biri.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E: NE DİYORSAM TERSİNİ YAPIYORSUN
Öte yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Özel ve İmamoğlu arasındaki gerilimi doğrulayan bir yazı kaleme aldı.
Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in performansından memnun olmadığı söyleniyor. Son günlerde eleştirilerini artırmış. Son görüşmede İmamoğlu, "Ne diyorsam tersini yapıyorsun" diye çıkışmış" ifadelerini kullandı.
Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim hattı gözler önüne serilmiş oldu.
ÖZEL'İN GÜNAYDIN'A KARŞI HAMLESİ NE OLACAK?
Önümüzdeki günler CHP'de daha da büyük gerilimlere sahne olacak cinsten. Gökhan Günaydın'ın "truva atı" misali hamle yapacağı söylentilerine karşın Özgür Özel'in koltuğunu ve adaylık iddiasını korumak için nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.