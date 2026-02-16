PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı; dosyanın kapsamının genişlediği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı; dosyanın kapsamının genişlediği öğrenildi.

Detaylar geliyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler