"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Orhan Pamuk, çarpık ilişkilerle bezeli ahlaki çöküşün ekranlara taşındığı Masumiyet Müzesi'nin galasında "Türk ve Müslüman" erkeğini itibarsızlaştırmaya kalktı. Batı yamyamlık, pedofili ve satanizm ile "Epstein" bataklığına batmışken, küresel elitlerin 'ev zenciliği'ne soyunan Pamuk, “Bütün Orta Doğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var" dedi. Pamuk'un Epsteinvari sapkın ve çarpık ilişkilerini ise bizzat sevgilileri itiraf ediliyor. Karolin Fişekçi, Pamuk için "4. katta benle keyif yaparken 7. katta Hintli Kiran Desai ile kalıyordu" diyor. Nitekim Pamuk'un 2006'da Türkiye'ye "Ermeni Soykırımı" iftirası atarak Nobel'i aldığı bilinirken; "Nobel'in diyetini ödeye ödeye bitiremedi" yorumları yapılıyor.
Orhan Pamuk, kitabından uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisinin galasında "öz eleştiri" maskesiyle İslam coğrafyası ve Orta Doğu halklarını hedef aldı.
Pamuk, "Bütün Orta Doğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var"şeklinde skandal sözlerle tepkileri üzerine çekti.
Nitekim "Kafamda pislikler var"kendi şahsını bağlayan bir itirafta bulunan Pamuk'un kitabından uyarlanan dizi, çarpık ilişkilerle bezeli ahlaki çöküşü ekranlara taşıyor.
"NOBEL'İN BİTMEYEN DİYETİ..."
Hakkında "Batı'ya yaranmak için ev zenciliği yapıyor. Nobel'in diyetini ödeye ödeye bitiremiyor"yorumları yapılan Orhan Pamuk'un, gündemdeki Epstein ifşaları hakkında tek kelime etmeden İslam coğrafyasını kriminalize etmesi dikkatlerden kaçmadı.
EPSTEIN'IN PEDOFİLİ ADASI ORTA DOĞU'DA DEĞİL!
Bilindiği üzere Epstein'ın pedofili adası Orta Doğu'da değil, ABD'de. Küresel elit çevrenin vahşi yüzünü ifşa eden Epstein belgeleri sapkınlık ağının Yahudilik/İsraillilik temelinde şekillendiğini gösterdi.
Epstein açık açık"Yahudi olmayanlar (Goyim) bize hizmet etmek için doğdu"derken; belgelerde ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi isimler yer aldı.
ORHAN PAMUK'UN SAPKIN VE ÇARPIK İLİŞKİLERİNİ BİZZAT SEVGİLİLERİ ANLATIYOR
Batı'daki sistematik çürüme ve ahlaki çöküşe perde çeken Orhan Pamuk'un Epsteinvari sapkın ve çarpık ilişkilerini ise bizzat sevgilileri itiraf ediyor.
Pamuk'un Ermeni asıllı eski sevgilisi Karolin Fişekçi 2021 yılında "Cihangir'deki apartmanda 4. katta benle keyif yaparken 7. katta Hintli sevgilisi ile kalıyordu. Resmi davetlere onunla gidiyordu."demişti.
Fişekçi'nin bahsettiği Hintli kadın yazar Kiran Desai.
Ayrıca Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk için "Nobel kazanmasaydı ilişki yaşamazdım"ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI NOBEL'İ ALDI
Bilindiği üzere Orhan Pamuk'a 2006 yılında "Ermeni soykırımı" iftirasının gölgesinde Nobel Ödülü verildi.
O dönem "Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" diyerek maksimalist Ermeni tezleri ve Batı'nın Türkiye'yi hedef alan söylemlerine alan açan Pamuk'un Fransa Parlamentosu tarafından 'Ermeni soykırımını reddetmenin suç sayılmasını öngören' yasa teklifinin kabulünden sadece 1 saat sonra Nobel'e layık görülmesi bir hayli manidar oldu.
Tarih otoriteleri Orhan Pamuk'un "Ermeniler öldürüldü" dediği için Nobel'i aldığını savunuyor. Pamuk'un nobel ödülüyle ilgili Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı'dan gelen iki yorum dikkat çekiyor.
MURAT BARDAKÇI: ŞU KADAR ERMENİ'Yİ KÜRT'Ü KESTİK" DEMESEYDİ ALAMAZDI O ÖDÜLÜ
Bardakçı, "Orhan Pamuk'un 2 romanı intihaldir. Birini yayınladım Beyaz Kale'yi. Bir romanı daha vardır. O da çok önemli bir Amerikalı yazardan çalıntı. Dolayısıyla Nobel tamamen siyasi bir ödüldür. Şu kadar Ermeni'yi Kürt'ü kestik" demeseydi alamazdı o ödülü" demişti.
İLBER ORTAYLI: ORHAN PAMUK İÇİNDEN ÇIKTIĞI TOPLUMU BİLMİYOR
Ortaylı ise Pamuk'un içinden çıktığı toplumu bilmediğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:
"Söz konusu kişinin kaleme aldığı bir eserde şu ifade geçiyor; 'İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu.' Şimdi bu toplumda yaşayan her insan bilir ki, namazın saati olmaz, vakti olur. Camilerde balkon diye bir yer yoktur, minarenin şerefesi vardır. Ezanı da imam değil müezzin okur. Bu örnekle de sabittir ki kişiler, içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar. Bana göre, Pamuk, Türkçe'yi de İngilizce'yi de bilmiyor.''
SKANDAL "AYASOFYA" SÖZLERİ
Orhan Pamuk, 2020'de aslına rücu eden Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karşı çıkarak da milli iradenin karşısında konumlanmıştı. Pamuk, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir"yorumunda bulunmuştu.
KÜRESEL ELİTLERİN "EV ZENCİLİĞİ"Nİ YAPIYOR
Batı yamyamlık, pedofili ve satanizm ile "Epstein" bataklığına batmışken Orhan Pamuk küresel elitlerin "ev zenciliğine" soyundu. Türk ve Müslüman erkeğini maksatlı bir şekilde itibarsızlaştırmaya kalktı.
Pamuk'un elde ettiği başarıları Türkiye karşıtı söylemlerle temellendirdiği görülmüş oldu.