"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri

TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI NOBEL'İ ALDI Bilindiği üzere Orhan Pamuk'a 2006 yılında "Ermeni soykırımı" iftirasının gölgesinde Nobel Ödülü verildi. O dönem "Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" diyerek maksimalist Ermeni tezleri ve Batı'nın Türkiye'yi hedef alan söylemlerine alan açan Pamuk'un Fransa Parlamentosu tarafından 'Ermeni soykırımını reddetmenin suç sayılmasını öngören' yasa teklifinin kabulünden sadece 1 saat sonra Nobel'e layık görülmesi bir hayli manidar oldu. Tarih otoriteleri Orhan Pamuk'un "Ermeniler öldürüldü" dediği için Nobel'i aldığını savunuyor. Pamuk'un nobel ödülüyle ilgili Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı'dan gelen iki yorum dikkat çekiyor.





MURAT BARDAKÇI: ŞU KADAR ERMENİ'Yİ KÜRT'Ü KESTİK" DEMESEYDİ ALAMAZDI O ÖDÜLÜ



Bardakçı, "Orhan Pamuk'un 2 romanı intihaldir. Birini yayınladım Beyaz Kale'yi. Bir romanı daha vardır. O da çok önemli bir Amerikalı yazardan çalıntı. Dolayısıyla Nobel tamamen siyasi bir ödüldür. Şu kadar Ermeni'yi Kürt'ü kestik" demeseydi alamazdı o ödülü" demişti.





İLBER ORTAYLI: ORHAN PAMUK İÇİNDEN ÇIKTIĞI TOPLUMU BİLMİYOR



Ortaylı ise Pamuk'un içinden çıktığı toplumu bilmediğini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:



"Söz konusu kişinin kaleme aldığı bir eserde şu ifade geçiyor; 'İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu.' Şimdi bu toplumda yaşayan her insan bilir ki, namazın saati olmaz, vakti olur. Camilerde balkon diye bir yer yoktur, minarenin şerefesi vardır. Ezanı da imam değil müezzin okur. Bu örnekle de sabittir ki kişiler, içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar. Bana göre, Pamuk, Türkçe'yi de İngilizce'yi de bilmiyor.''