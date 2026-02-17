12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 60 şüpheli tutuklandı | 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi
12 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60’ı tutuklandı. 18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.