12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 60 şüpheli tutuklandı | 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi

12 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis'suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı.



60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

