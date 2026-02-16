SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?
YPG'yi silah bırakmaması konusunda kışkırtan ve "özerklik" için gazlayan Barzaniler, SDG balonu patlayınca geri adım attı. Münih'te elebaşı Abdi ile görüşen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de IKBY modelinin uygulanamayacağını söyledi. Gelişmeye müteakip Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" görüşmesi yapıldı. Cizre ile başlayıp Suriye ile devam eden organize provokasyonlar ise Ankara tarafından stratejik sabırla not alındı. Nitekim, "Suriye'deki PKK konusu tamamlandıktan sonra sıra Irak'ta" şeklinde verilen mesaj bu durumun en net göstergesi.
Hızlı Özet Göster
- Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinde terör faaliyetine katılmamış unsurlar ferdi olarak orduya kabul edilecek, terör eylemlerine katılanlar yargılanacak.
- YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin Münih Güvenlik Konferansı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Batılı ülke temsilcileriyle görüştü.
- IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de IKBY modelinin uygulanamayacağını ve sorunların birleşik Suriye çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesinde SDG'nin entegrasyon sürecini ele aldı.
- Ankara'dan Suriye'deki PKK konusu tamamlandıktan sonra sıranın Irak'ta olduğu mesajı verildi.
Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlamasıyla "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"hedefinde kritik bir eşik aşıldı.
SDG'nin entegre olacak unsurların listesini önümüzdeki günlerde Suriye ordusuna teslim etmesi bekleniyor. Örgüt unsurlarının toplu katılımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği öğrenilirken; SDG saflarında terör faaliyetine katılmamış olanlar orduya ferdi olarak kabul edilecek. Terör eylemlerine katılan SDG üyeleri ise yargılanacak.
Entegrasyonun detayları netleşirken Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal görüntüler kayıtlara geçti. Konferansa katılan Suriye heyetine YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed de eşlik etti.
ABDİ MÜNİH'TE ŞAM ŞEYTANLIĞINA SOYUNDU
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terörist Abdi ile kucaklaştı. Kravat takan elebaşı ABD ve Batılı ülkelerin temsilcileriyle görüştürülerek meşrulaştırılmaya çalışıldı. Abdi, "entegrasyon" kılıfı altında "özel model" isteyerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir kez daha hedef aldı.
ABDİ "SURİYE'DE IKBY MODELİ" İSTEDİ
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin "SDG'nin otonomi talebi yok" sözlerine karşın Abdi, "İsmi ne olursa olsun, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz" diyerek bölücü hezeyanlarını tekrar etti. "Irak Kürdistanı modeli çok başarılı. Elbette Suriye'deki bölgeler açısından bu modelden faydalanacağız" dedi.
SDG BALONU PATLADI... BARZANİ ÇARK ETTİ: SURİYE'DE IKBY MODELİ OLMAZ
Abdi daha sonra IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Aylardır SDG'yi silah bırakmaması konusunda destekleyen ve özerklik konusunda gazlayan Barzani, bu kez geri adım attı. Suriye'de IKBY modelinin uygulanamayacağını bizzat kendi ağzıyla itiraf etti.
Barzani, Şam'ın herkesin ortak başkenti olduğunu ve sorunların birleşik bir Suriye çerçevesinde çözülmesi için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
ANKARA - ERBİL HATTINDA KRİTİK TEMAS
Tartışmalar sürerken Ankara - Erbil hattında kritik bir telefon görüşmesi kayıtlara geçti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede Suriye'de SDG'nin entegrasyon süreci ele alındı.
BARZANİLER KUYRUĞU KISTIRDI
Türkiye'ye karşı açıktan YPG terörünü destekleyen Barzanilerin SDG'nin Fırat hattından süpürülmesi ve petrol sahalarının Şam'ın eline geçmesi sonrası kuyruğu kıstırıp geri vites yapması dikkatlerden kaçmadı.
Bu durum SDG adına özerklik isteyen daha sonra "Suriye'de IKBY modeli uygulanamaz"diyerek çark eden Neçirvan Barzani'ni söylemlerine bile yansıdı.
ERBİL'İN HER PROVOKASYONU STRATEJİK SABIRLA NOT ALINDI
Suriye'de yaşanan gelişmeler Barzanilerin maskesini düşürdü. Ankara, Erbil'in bölgeyi terörize eden her adımını stratejik sabırla not aldı.
KDP Başkanı Mesud Barzani, YPG için Vatikan'a gitti, Şam'ı asker göndermekle tehdit etti.
ANKARA MESAJI VERDİ: SURİYE'DEN SONRA SIRA IRAK'TA
Barzani'nin bölgede Türkiye'nin artan nüfuzu ve ABD'nin YPG'yi rafa kaldırmasıyla "sığınacak bir çatı" arayışına girdiği değerlendirilirken; Ankara'dan "Suriye'deki PKK konusu tamamlandıktan sonra sıra Irak'ta"mesajı geldi.
Suriye'de tokat yiyen Kandil de Barzaniler ile ittifak zemini yoklamaya başladı.
Cizre'den başlayıp Suriye'deki provokasyonlarla devam eden süreç Barzani ailesinin "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine destek verirmiş gibi görünüp alttan alta sürecin altını oyduğunu gösterdi.
Ankara ve MİT hem Suriye sahasını hem de IKBY'nin teröre stepne oluşunu tek tek not aldı.