SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?

Şam yönetimi ve YPG, Münih'te aynı masada (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır) Entegrasyonun detayları netleşirken Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal görüntüler kayıtlara geçti. Konferansa katılan Suriye heyetine YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed de eşlik etti. ABDİ MÜNİH'TE ŞAM ŞEYTANLIĞINA SOYUNDU Fransa Cumhurbaşkanı Macron, terörist Abdi ile kucaklaştı. Kravat takan elebaşı ABD ve Batılı ülkelerin temsilcileriyle görüştürülerek meşrulaştırılmaya çalışıldı. Abdi, "entegrasyon" kılıfı altında "özel model" isteyerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir kez daha hedef aldı.

Abdi ʺSuriye'de IKBY modeliʺ istedi, Barzani IKBY modelinin Suriye'de uygulanamayacağını ifade etti



ABDİ "SURİYE'DE IKBY MODELİ" İSTEDİ



Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin "SDG'nin otonomi talebi yok" sözlerine karşın Abdi, "İsmi ne olursa olsun, biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz" diyerek bölücü hezeyanlarını tekrar etti. "Irak Kürdistanı modeli çok başarılı. Elbette Suriye'deki bölgeler açısından bu modelden faydalanacağız" dedi.







SDG BALONU PATLADI... BARZANİ ÇARK ETTİ: SURİYE'DE IKBY MODELİ OLMAZ



Abdi daha sonra IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Aylardır SDG'yi silah bırakmaması konusunda destekleyen ve özerklik konusunda gazlayan Barzani, bu kez geri adım attı. Suriye'de IKBY modelinin uygulanamayacağını bizzat kendi ağzıyla itiraf etti.



Barzani, Şam'ın herkesin ortak başkenti olduğunu ve sorunların birleşik bir Suriye çerçevesinde çözülmesi için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.