Trabzonspor’da Onana eleştirisi

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçında kaleyi bulan 3 şutta da gol yedi ve performansı eleştirildi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından kaleci Andre Onana'nın performansı eleştirildi. Karşılaşmada kaleyi bulan 3 şutta da gol yiyen 29 yaşındaki file bekçisi, istatistiklerde kurtarış sayısı ve engellenen gol değerleri açısından düşük bir tablo ortaya koydu.



KALESİNİ TERK ETMESİ GÜNDEMDE

Maç içinde sık sık kalesini terk etmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu durum, değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

TEKNİK HEYET TAKİPTE

Teknik ekibin, tecrübeli kalecinin fiziksel ve mental durumunu yakından izlediği belirtildi.