Trabzonspor’da Onana eleştirisi
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Andre Onana’nın performansı yerel basında tartışma konusu oldu. Kamerunlu kaleci, rakibin isabetli şutlarında gole engel olamadı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçında kaleyi bulan 3 şutta da gol yedi ve performansı eleştirildi.
- 29 yaşındaki file bekçisi, istatistiklerde kurtarış sayısı ve engellenen gol değerleri açısından düşük performans gösterdi.
- Onana, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü.
- Kalecinin maç içinde sık sık kalesini terk etmesi dikkat çekti.
- Teknik ekip, tecrübeli kalecinin fiziksel ve mental durumunu yakından izliyor.
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından kaleci Andre Onana'nın performansı eleştirildi. Karşılaşmada kaleyi bulan 3 şutta da gol yiyen 29 yaşındaki file bekçisi, istatistiklerde kurtarış sayısı ve engellenen gol değerleri açısından düşük bir tablo ortaya koydu.
SON 11 MAÇTA GOL YEDİ
Onana, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü. Fenerbahçe karşısında da rakibin isabetli şutlarına karşılık veremedi.
KALESİNİ TERK ETMESİ GÜNDEMDE
Maç içinde sık sık kalesini terk etmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu durum, değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
TEKNİK HEYET TAKİPTE
Teknik ekibin, tecrübeli kalecinin fiziksel ve mental durumunu yakından izlediği belirtildi.