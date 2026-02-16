Sinema dünyasının acı kaybı: Oscar ödüllü aktör Robert Duvall 95 yaşında vefat etti

Hızlı Özet Göster Oscar ödüllü oyuncu Robert Duvall, 16 Şubat akşamı 95 yaşında hayatını kaybetti.

Duvall, 1984 yılında Tender Mercies filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış ve kariyeri boyunca 7 kez Oscar'a aday gösterilmişti.

Eşi Luciana Duvall, aktörün yaşlılığa bağlı doğal sebeplerle ailesiyle birlikte yaşadığı konutunda vefat ettiğini açıkladı.

Duvall, The Godfather filmindeki Tom Hagen ve Apocalypse Now filmindeki Yarbay Bill Kilgore rolleriyle sinema tarihine geçti.

70 yılı aşkın kariyerinde oyuncu, yönetmen ve senarist olarak çalışan Duvall, The Apostle gibi yapımlara da imza attı.

EFSANE AKTÖR HAYATINI KAYBETTİ Robert Duvall'ın ölüm nedeni hakkında eşi Luciana tarafından yapılan resmi açıklamada spesifik bir hastalık belirtilmedi. 95 yaşında hayata gözlerini yuman efsane aktörün, yaşlılığa bağlı doğal sebeplerden dolayı vefat ettiği bildirildi. ROBERT DUVALL'IN SON DÖNEMİ VE SAĞLIK DURUMU Sinema tarihinin en uzun soluklu kariyerlerinden birine sahip olan Duvall, son yıllarında gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. İşte vefat süreciyle ilgili bilinen detaylar: Kriter Detaylar Resmi Ölüm Nedeni Yaşlılığa bağlı doğal sebepler Vefat Yeri Ailesiyle birlikte yaşadığı konutu Son Sağlık Durumu Bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmuyordu Açıklama Yapan Eşi Luciana Duvall