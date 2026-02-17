39 şehirde fırtına mesaisi başlıyor! Yalancı bahar bitti: İşte il il hava raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde kuvvetli yağış, fırtına, çığ ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Marmara’dan Akdeniz’e birçok bölgede sağanak etkili olacak. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bilecik başta olmak üzere 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il yurtta hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre Türkiye genelinde tam anlamıyla "hareketli" bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Batıdan giriş yapan kuvvetli yağışlar iç kesimlerdeki fırtına ve doğudaki çığ tehlikesiyle birleşince vatandaşlar için kritik uyarılar peş peşe geldi. İşte bölge bölge günün hava raporu...
Batı ve Güney 'Kırmızı Alarm' Veriyor
Bugün özellikle Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz bölgeleri için yağış uyarısı en üst seviyede.
Marmara: İstanbul, Bursa ve Çanakkale başta olmak üzere bölge genelinde sağanak hakim. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.
Ege ve Akdeniz:Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar yer yer hayatı durma noktasına getirebilir. Antalya'nın doğu ilçelerinde "çok kuvvetli" yağış uyarısı var.39 il için fırtına ve sağanak uyarısı!
39 İLE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2026 tarihli güncel verilerine göre; sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Fırtına Kapıda: Çatı Uçmalarına Dikkat
Rüzgar, Türkiye'nin geniş bir kesiminde güneyden (Lodos) sert esecek.
Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı 40-70 km/saat seviyelerine çıkacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise tam bir fırtına bekleniyor; rüzgarın hızı burada 80 km/saat hıza kadar ulaşabilir. Soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.
İç Anadolu ve Karadeniz'de Yağmur Etkili Olacak
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya dahil bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırması öngörülüyor.
Karadeniz:Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak) sağanak yağışlıyken, Samsun ve çevresinde de yağmur etkisini hissettirecek.
Doğu Anadolu'da Kar ve Çığ Tehlikesi
Bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olsa da yüksek kesimler kış şartlarını koruyor.
Kar Yağışı:Erzurum ve Van'ın yüksekleri ile bölgenin kuzeydoğusunda akşamdan sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Hayati Uyarı:Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve hızlı kar erimeleri konusunda acil uyarı yapıldı.
Toz Taşınımına Dikkat
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hem hava kalitesini düşürecek hem de görüş mesafesini kısıtlayabilecek. Araçların üzerinde çamur yağışı görülme ihtimali oldukça yüksek.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Özeti
|Önemli Uyarılar
|Marmara
|İstanbul
|16
|Sağanak Yağışlı
|Akşam kuvvetli yağış, sabah sis
|Edirne
|13
|Yağmur ve Sağanak
|İl genelinde yer yer kuvvetli yağış
|Kocaeli
|21
|Sağanak Yağışlı
|Çok bulutlu
|Ege
|İzmir
|15
|Gök Gürültülü Sağanak
|Güneyde çok kuvvetli yağış, fırtına
|Aydın
|16
|Gök Gürültülü Sağanak
|Kıyılarda şiddetli yağış, fırtına
|Muğla
|12
|Gök Gürültülü Sağanak
|Şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
|Akdeniz
|Antalya
|18
|Gök Gürültülü Sağanak
|Doğu ilçelerde şiddetli yağış, fırtına
|Adana
|18
|Gök Gürültülü Sağanak
|Öğleden sonra kuvvetli yağış
|Hatay
|17
|Gök Gürültülü Sağanak
|Öğleden sonra kuvvetli yağış
|İç Anadolu
|Ankara
|14
|Yağmur ve Sağanak
|Akşam batı kesimlerde kuvvetli yağış
|Konya
|14
|Yağmur ve Sağanak
|Akşam saatlerinde kuvvetli yağış
|Sivas
|15
|Yağmur ve Sağanak
|Sabah ve öğle saatlerinde etkili
|Karadeniz
|Samsun
|22
|Sağanak Yağışlı
|Sabah saatlerinde yağışlı
|Trabzon
|19
|Parçalı Bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|Bolu
|14
|Yağmur ve Sağanak
|Öğleden sonra başlayacak
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|8
|Yağmurlu / Kar Yağışlı
|Akşam kky ve kar; çığ tehlikesi
|Van
|12
|Yağmurlu
|Güneyde kuvvetli yağış; çığ tehlikesi
|Malatya
|12
|Yağmur ve Sağanak
|Çok bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|15
|Sağanak Yağışlı
|Öğleden sonra başlayacak
|Şanlıurfa
|13
|Sağanak Yağışlı
|Öğleden sonra ve gece etkili