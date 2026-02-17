39 şehirde fırtına mesaisi başlıyor! Yalancı bahar bitti: İşte il il hava raporu

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşmesi ve görüş mesafesinin kısıtlanması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve hızlı kar erimeleri konusunda acil uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar hızının 80 km/saate kadar ulaşması bekleniyor, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 40-70 km/saat hızında lodos esecek.

Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Muğla dahil 39 ile sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre Türkiye genelinde tam anlamıyla "hareketli" bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Batıdan giriş yapan kuvvetli yağışlar iç kesimlerdeki fırtına ve doğudaki çığ tehlikesiyle birleşince vatandaşlar için kritik uyarılar peş peşe geldi. İşte bölge bölge günün hava raporu...

Batı ve Güney 'Kırmızı Alarm' Veriyor



Bugün özellikle Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz bölgeleri için yağış uyarısı en üst seviyede.

Marmara: İstanbul, Bursa ve Çanakkale başta olmak üzere bölge genelinde sağanak hakim. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz:Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar yer yer hayatı durma noktasına getirebilir. Antalya'nın doğu ilçelerinde "çok kuvvetli" yağış uyarısı var.

39 il için fırtına ve sağanak uyarısı!