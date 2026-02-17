PODCAST CANLI YAYIN

39 şehirde fırtına mesaisi başlıyor! Yalancı bahar bitti: İşte il il hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde kuvvetli yağış, fırtına, çığ ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi. Marmara’dan Akdeniz’e birçok bölgede sağanak etkili olacak. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bilecik başta olmak üzere 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il yurtta hava raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre Türkiye genelinde tam anlamıyla "hareketli" bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Batıdan giriş yapan kuvvetli yağışlar iç kesimlerdeki fırtına ve doğudaki çığ tehlikesiyle birleşince vatandaşlar için kritik uyarılar peş peşe geldi. İşte bölge bölge günün hava raporu...

Batı ve Güney 'Kırmızı Alarm' Veriyor

Bugün özellikle Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz bölgeleri için yağış uyarısı en üst seviyede.

Marmara: İstanbul, Bursa ve Çanakkale başta olmak üzere bölge genelinde sağanak hakim. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz:Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar yer yer hayatı durma noktasına getirebilir. Antalya'nın doğu ilçelerinde "çok kuvvetli" yağış uyarısı var.

39 il için fırtına ve sağanak uyarısı!

(39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Fotoğraf: MGM)

39 İLE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2026 tarihli güncel verilerine göre; sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Fırtına Kapıda: Çatı Uçmalarına Dikkat

Rüzgar, Türkiye'nin geniş bir kesiminde güneyden (Lodos) sert esecek.

Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı 40-70 km/saat seviyelerine çıkacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise tam bir fırtına bekleniyor; rüzgarın hızı burada 80 km/saat hıza kadar ulaşabilir. Soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

İç Anadolu ve Karadeniz'de Yağmur Etkili Olacak

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya dahil bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırması öngörülüyor.

Karadeniz:Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak) sağanak yağışlıyken, Samsun ve çevresinde de yağmur etkisini hissettirecek.

Doğu Anadolu'da Kar ve Çığ Tehlikesi

Bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olsa da yüksek kesimler kış şartlarını koruyor.

Kar Yağışı:Erzurum ve Van'ın yüksekleri ile bölgenin kuzeydoğusunda akşamdan sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hayati Uyarı:Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve hızlı kar erimeleri konusunda acil uyarı yapıldı.

Toz Taşınımına Dikkat

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hem hava kalitesini düşürecek hem de görüş mesafesini kısıtlayabilecek. Araçların üzerinde çamur yağışı görülme ihtimali oldukça yüksek.

Yurtta 5 günlük hava raporu (MGM)

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu ÖzetiÖnemli Uyarılar
Marmaraİstanbul16Sağanak YağışlıAkşam kuvvetli yağış, sabah sis
Edirne13Yağmur ve Sağanakİl genelinde yer yer kuvvetli yağış
Kocaeli21Sağanak YağışlıÇok bulutlu
Egeİzmir15Gök Gürültülü SağanakGüneyde çok kuvvetli yağış, fırtına
Aydın16Gök Gürültülü SağanakKıyılarda şiddetli yağış, fırtına
Muğla12Gök Gürültülü SağanakŞiddetli yağış ve fırtına uyarısı
AkdenizAntalya18Gök Gürültülü SağanakDoğu ilçelerde şiddetli yağış, fırtına
Adana18Gök Gürültülü SağanakÖğleden sonra kuvvetli yağış
Hatay17Gök Gürültülü SağanakÖğleden sonra kuvvetli yağış
İç AnadoluAnkara14Yağmur ve SağanakAkşam batı kesimlerde kuvvetli yağış
Konya14Yağmur ve SağanakAkşam saatlerinde kuvvetli yağış
Sivas15Yağmur ve SağanakSabah ve öğle saatlerinde etkili
KaradenizSamsun22Sağanak YağışlıSabah saatlerinde yağışlı
Trabzon19Parçalı BulutluYağış beklenmiyor
Bolu14Yağmur ve SağanakÖğleden sonra başlayacak
Doğu AnadoluErzurum8Yağmurlu / Kar YağışlıAkşam kky ve kar; çığ tehlikesi
Van12YağmurluGüneyde kuvvetli yağış; çığ tehlikesi
Malatya12Yağmur ve SağanakÇok bulutlu
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır15Sağanak YağışlıÖğleden sonra başlayacak
Şanlıurfa13Sağanak YağışlıÖğleden sonra ve gece etkili

