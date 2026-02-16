Kaman’da aile faciası: Kapıyı kilitleyip babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü

Hızlı Özet Göster Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Kasabası'nda Ali Gürün, babası Bayar Gürün'ü bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ağır yaralanan Bayar Gürün, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli Ali Gürün, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ali Gürün'ün, babasını yaraladıktan sonra odanın kapısını kilitleyerek ekiplerin müdahalesini engellediği belirtildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Kasabası'nda meydana gelen olayda bir kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın saat 12.00 sıralarında yaşandığı bildirildi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Gürün'ün odanın kapısını kilitlediği ve babasını 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı belirtildi.

KAPIYI KİLİTLEYİP EKİPLERİ ENGELLEDİ Evde bulunan bakıcı ve babaanne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayı reddettiği ve "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi.