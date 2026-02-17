Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: Listede Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç da var
Emniyet ekipleri tarafından ünlülere yeni dalga uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına aralıksız devam ediyor.Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bugün gerçekleştirilen operasyonda, toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
DUMAN'IN SOLİSTİ TANGÖZE DE ALINDI
ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Züber"markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE
1.Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)
2.Sırrı Murat Dalkılıç
3.Rıza Kaan Tangöze
4.Murat Cevahiroğlu
5.Barış Talay
6.Hakan Kakız
7.Kemal Doğulu
8.Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)
9.Murathan Kurt (Züber isimli firma ortağı)
10. Nailcan Kurt (Züber isimli firma ortağı)
11.Alihan Taşkın
12.Tolga Sezgin
13.Ramazan Bayar
14.Aygün Aydın
15.Buse Görkem Narcı
16.İsmail Hacıoğlu
17.Furkan Koçan