Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: Listede Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç da var

Emniyet ekipleri tarafından ünlülere yeni dalga uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Murat Dalkılıç (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bugün gerçekleştirilen operasyonda, toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İsmail Hacıoğlu

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kemal Doğulu

DUMAN'IN SOLİSTİ TANGÖZE DE ALINDI

Yapılan operasyonlarda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.

Züber'in sahipleri.

ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Züber"markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE

1.Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)

9.Murathan Kurt (Züber isimli firma ortağı)

Savcılı açıklaması

10. Nailcan Kurt (Züber isimli firma ortağı)

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan

