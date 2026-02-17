Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: Listede Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç da var

Yapılan operasyonlarda Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve şarkıcı Murat Dalkılıç gözaltına alındı.

DUMAN'IN SOLİSTİ TANGÖZE DE ALINDI

Züber'in sahipleri.

ÜNLÜ MARKANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Züber"markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE

1.Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)

9.Murathan Kurt (Züber isimli firma ortağı)