30 milyon dolarlık soygunda profesyonel ekip izi! Bilal Durmaz'ın tam ifadesi ortaya çıktı

"BANKAYA YATIRMAK ZAHMETLİ GELDİ"

Polis tarafından neden bu kadar parayı bagajda tuttuğu sorulan Bilal Durmaz ifadesinde, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu"demişti. Bu cevap, devasa meblağın operasyonlardan kaçırmak veya "emanetçilerden" gizlemek amacıyla saklandığını akıllara getirmişti.

'30 MİLYON DOLARI İKAMETE GETİRDİM'

Durmaz, emniyetteki ifadesinde,"Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon doları, ikamete getirdim. Tamamı 100 dolarlık banknot şeklindeydi. Son 3 aydır parayı nakit olarak 2 araçta bulundururum, paralar yarısı bir araçta diğer yarısı diğer araçtaydı. Araçların birini yaklaşık 3 aydır hiçbir şekilde kullanmadım. Diğerini ara ara kullanırım. Son olarak yaklaşık 3 hafta kadar önce adresini kullandığım güzergahı hatırlamadığım bir yere gitmek amaçlı kullandım.

Ve aracımı belirtmiş olduğum adresimin kişisel kapalı otopark kısmına park ettim. Diğer araçta aynı adreste sürekli park halindedir. Otopark girişi elektrikli otomatik bariyer mevcuttur, sadece daire sakinlerini ve misafirleri girebilmektedir.

Ben gündelik olarak işe gitmek amaçlı kendi aracımı kullanırım. Rutin olarak işe gitmek amaçlı 11 Şubat'ta saat 10.00 sıralarında ikametimden ayrıldım. Önce sahil yolunu kullanarak Laleli de bulunan teyzemin oğlunun ofisine gittim ve yaklaşık saat 13.00-14.00 sıralarında ofisten ayrıldım ve yine Laleli civarlarında farklı adreslerde tek başıma yaya olarak gezdim.

4 SAATLİK ŞOK

Gün içinde hiç döviz bürosuna uğramadım. Yaklaşık saat 21.00 sıralarında ikametime geldim, saat 01.00 sıralarında uyumak üzereyken araçları kontrol ettim, aracın sağ arka camının kırılmış olduğunu gördüm, araçta başkaca bir zarar yoktu, araç çevresinde cam kırmaya yarayacak alet vs bir şey görmedim. Ben hemen diğer aracı kontrol ettim, onun da arka kasa kısmını bir cisim ile açmışlardı. Ve kontrollerde paraların tamamının yerinde olmadığını fark ettim."dedi.