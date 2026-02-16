Atina’da Eurovision krizi! İsrail’in yarışmaya katılmasına Yunanlılar sessiz kalmadı

Aktivistler, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesini ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesini talep etti.

Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto etti. Yunanistan'ı, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek şarkının belirlenmesi için yapılan Yunanistan finali, İsrail'e yönelik protestolara sahne oldu.

'GAZZE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Muhabirlere konuşan aktivist Maria Boleri, "Buradayız çünkü Filistin'de soykırım, cinayetler, yaralamalar, felaket devam ediyor. Eurovision organizasyonu, katil bir devleti bir şarkıyla kabul ediyor, İsrail'in katılımını onaylıyor. Buna 'hayır' diyoruz. Siyonist devletin temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistler dağıttıkları el broşürlerinde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesine ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesine yönelik taleplerini dile getirdi.