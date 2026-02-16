Atina’da Eurovision krizi! İsrail’in yarışmaya katılmasına Yunanlılar sessiz kalmadı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen 2026 Eurovision finali, İsrail karşıtı gösterilere sahne oldu. Filistin destekçileri, İsrail’in yarışmaya katılmasını “soykırımın normalleştirilmesi” olarak nitelendirerek organizasyon önünde slogan attı. Protestocular, İsrail’in yarışmadan men edilmesini isterken Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye de çekilme çağrısı yaptı.
- Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını Atina'daki Yunanistan finali sırasında protesto etti.
- Protestocular Atina Festival Kompleksi önünde toplanarak Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi.
- Aktivist Maria Boleri, Eurovision organizasyonunun İsrail'i kabul etmesine karşı çıktıklarını ve Filistin için mücadele edeceklerini belirtti.
- Protestocular 'Müzik bombalamaları perdeleyemez' ve 'Filistin'e özgürlük, İsrail'i izole edin' yazılı pankartlar taşıdı.
- Aktivistler, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesini ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesini talep etti.
Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto etti. Yunanistan'ı, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek şarkının belirlenmesi için yapılan Yunanistan finali, İsrail'e yönelik protestolara sahne oldu.
İSRAİL PROTESTO EDİLDİ
Final organizasyonunun yapıldığı Atina Festival Kompleksi önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etti.
'FİLİSTİN'LE BİRLİKTEYİZ'
Filistin bayraklarıyla gelen protestocular,"İnsanların kalbi Gazze'de atıyor, özgürlüğe dek Filistin'le birlikteyiz", "Suçların ve işgalin üzerini örtmeyin" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Protestocular, üzerlerinde "Müzik bombalamaları perdeleyemez", "Filistin'e özgürlük, İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşırken, İsrail'in yarışmaya katılmasının engellenmesini istedi.
'GAZZE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'
Muhabirlere konuşan aktivist Maria Boleri, "Buradayız çünkü Filistin'de soykırım, cinayetler, yaralamalar, felaket devam ediyor. Eurovision organizasyonu, katil bir devleti bir şarkıyla kabul ediyor, İsrail'in katılımını onaylıyor. Buna 'hayır' diyoruz. Siyonist devletin temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aktivistler dağıttıkları el broşürlerinde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesine ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesine yönelik taleplerini dile getirdi.