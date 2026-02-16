OnlyFans operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
Türkiye'de yasaklı olan cinsel içerikli OnlyFans adlı sitede ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik" suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.
Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.
"Müstehcenlik"suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunurken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasası değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasası ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğu değerlendirilmişti.
Tespitlerin ardından İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belirlenen adreslere 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalanmıştı.
İşte gözaltına kararı verilenlerin tam listesi:
1.AZRANUR AY VANDAN
2.EBRU ARMAN
3.MELTEM BAKIR
4.GİZEM AVCI
5.YAĞMUR ŞİMŞEK
6.ÖZNUR GÜVEN
7.CANSU BADE TAŞ
8.KÜBRA YURDAKUL
9.ARZU YILMAZ
10.CEYDA ERSOY
11.DERİN GÜR
12.DİLBER DOĞAN
13.EDA ALBOYA
14.EME NUR SÜDER
15.KADRİYE DEĞİRMENCİ
16.LİNA SU ÖZGEN
17.YAPRAK MERİÇ YÜCEL
18.NİSANUR KAVAK
19.TUĞÇE CANSU PARLAK
20.TÜLİN ARIKOĞLU
21.ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)
22.GİZEM BAĞDAÇİÇEK
23.MERVE TAŞKIN
24.BURÇİN EROL
25.SERPİL CANSIZ