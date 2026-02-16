OnlyFans operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'de yasaklı olan cinsel içerikli OnlyFans adlı sitede ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik" suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

OnlyFans operasyonunda şüpheliler adliyede (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.

Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.