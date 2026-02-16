Villarreal’den Asensio hamlesi

Asensio'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklandığı ve transfer konusunda resmi gelişme bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Asensio için 20 milyon euro seviyesinde bedel bekliyor.

Villarreal, Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio için 15 milyon euroluk transfer teklifi hazırlıyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla öne çıkan Marco Asensio'nun adı La Liga ekiplerinden Villarreal ile anıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Villarreal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Asensio için transfer planı yapıyor.

15 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Villarreal'in transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 20 milyon euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu aktarıldı.