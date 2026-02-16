Villarreal’den Asensio hamlesi
Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken Marco Asensio için İspanya’dan transfer iddiası gündeme geldi. Villarreal’in İspanyol futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
- Villarreal, Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio için 15 milyon euroluk transfer teklifi hazırlıyor.
- Fenerbahçe, Asensio için 20 milyon euro seviyesinde bedel bekliyor.
- Asensio, Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 21 gole doğrudan katkı sağladı.
- İspanyol futbolcu, Galatasaray derbisi sonrası oynanan 8 maçta 10 gollük katkı verdi.
- Asensio'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklandığı ve transfer konusunda resmi gelişme bulunmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla öne çıkan Marco Asensio'nun adı La Liga ekiplerinden Villarreal ile anıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Villarreal, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Asensio için transfer planı yapıyor.
15 MİLYON EURO İDDİASI
Haberde, Villarreal'in transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 20 milyon euro seviyesinde bir beklenti içinde olduğu aktarıldı.
ASENSIO'NUN PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan Asensio, 21 gole doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan İspanyol futbolcu, ligde Galatasaray derbisi sonrası oynanan 8 karşılaşmada 10 gollük katkı verdi.
KARİYER VERİLERİ
Asensio, 2022-23 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 gol ve 8 asist üretmişti. Fenerbahçe'deki mevcut istatistikleriyle bu performansı geride bıraktı.
Haberde, oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklandığı ve transfer konusunda resmi bir gelişme bulunmadığı ifade edildi.