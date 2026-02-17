Okan Buruk'tan zafer planı! Juventus maçında forma onun

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ DURUMUMUZDAYIZ"

Mücadele öncesinde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya Ligi'ni ve Juventus'u iyi biliyoruz. Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki yılda eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp ikinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur birinci maçta bitmeyecek, bunu iyi biliyoruz. Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız. Kendi sahamızda kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.