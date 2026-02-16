Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Reynmen ve Çakal pozitif çıktı

Hızlı Özet Göster İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamaları kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanma ve temin etme" suçlamaları üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Ekipler, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli deliller toplandı, incelemeye alındı. Soruşturmanın özellikle sosyal medya camiasında tanınan isimlere uzanması dikkat çekti.

Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş. (Görseller AA'dan alınmıştır) Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal da yer aldı. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ayrıca Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla sağlık kontrolünden geçirildi.