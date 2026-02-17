CHP'nin Görele’deki taciz skandalında ikinci perde: Hasbi Dede'nin arkadaşı Semin Aydın da sabıkalı çıktı

CHP'nin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Aralık 2025'te " cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığından" şikâyet etmişti. Bu konuşmasından 2 ay sonra kız çocuğuna tacizden gözaltına alınınan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye destek için adliyeye koştu. Gezmiş, belediyede Semin Aydın'ın başrolünde olduğu taciz olayında ise kendisinden yardım isteyen mağduru sosyal medyada engelledi.



GÖRELE MECLİSİNDE 2 İSTİFA BİR SEÇİM



Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, dün CHP tarafından partiden ihraç için disipline sevk edildi. Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, taciz skandalından sonra Görele'de CHP'li parti meclisi üyeleri Av. Fırat İmat ve Hüseyin Gürel istifalarını açıkladı. İki üye yaptıkları açıklamada "Toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmak ya da süreci zamana bırakmak doğru değildir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan dün Giresun'da Görele Belediye Başkan Vekilliğine seçilen CHP'li Aysel Uzun "Hiçbir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.