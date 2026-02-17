CHP'nin Görele’deki taciz skandalında ikinci perde: Hasbi Dede'nin arkadaşı Semin Aydın da sabıkalı çıktı
CHP'nin Görele'deki taciz skandalları bitmiyor. CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın'ın evli kadına cinsel saldırıdan 2 yıl ceza aldığı öğrenildi. Soruşturma geçiren Aydın'ın kefilinin ise tacizden tutuklu Başkan Hasbi Dede olduğu ortaya çıktı. Aydın’ın mahkeme kararına rağmen partideki görevine devam etmesi şaşırttı.
- CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın, Görele'de 3 çocuk annesi H.D.'ye arabada cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP'li 2 meclis üyesi istifa etti ve Dede partiden ihraç için disipline sevk edildi.
- Semin Aydın'ın mahkumiyet kararına rağmen CHP Giresun İl Genel Meclisi üyeliğine devam ettiği ve parti tarafından ihraç işlemi yapılmadığı öğrenildi.
- CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, tutuklu Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye destek için adliyeye giderken, Semin Aydın olayında mağduru sosyal medyada engelledi.
- Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun seçildi.
Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz"suçlaması kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Görele'de yine bir taciz skandalı patlak verdi. CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın'ın, Görele ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi H.D.'ye sarkıntılık ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
ARABADA YAŞANDI
CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın, 2024 yılında Görele'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 31 yaşındaki H.D.'ye iddiaya göre arabada tacizde bulundu. Alkollü olan Semin Aydın'ın, mağdur kadının kocasının restoranına gittiği,"Alkollüyüm, araç kullanamıyorum, eşin H.D. aracımla beni eve bırakabilir mi?"dediği, kadının da Semin Aydın'ı aracıyla eve bıraktığı ve bu sırada tacize uğradığı ortaya çıktı.
Semin Aydın'ın araçta kadının bacaklarına dokunup göğsüne kafasını koyduğu ve "Seni seviyorum" dediği öne sürüldü. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın hakkında dava açıldı. Yargılama sonucu Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı kararda sanığın "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı"suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.
PARTİDE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Semin Aydın'ın, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki Giresun İl Genel Meclisi üyeliğine devam ettiği; mahkûmiyet kararına rağmen CHP tarafından herhangi bir ihraç işlemi yapılmadığı öğrenildi.
CHP'Lİ VEKİLİNİKİ YÜZLÜLÜĞÜ
CHP'nin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Aralık 2025'te "cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığından" şikâyet etmişti. Bu konuşmasından 2 ay sonra kız çocuğuna tacizden gözaltına alınınan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye destek için adliyeye koştu. Gezmiş, belediyede Semin Aydın'ın başrolünde olduğu taciz olayında ise kendisinden yardım isteyen mağduru sosyal medyada engelledi.
GÖRELE MECLİSİNDE 2 İSTİFA BİR SEÇİM
Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, dün CHP tarafından partiden ihraç için disipline sevk edildi. Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, taciz skandalından sonra Görele'de CHP'li parti meclisi üyeleri Av. Fırat İmat ve Hüseyin Gürel istifalarını açıkladı. İki üye yaptıkları açıklamada "Toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmak ya da süreci zamana bırakmak doğru değildir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan dün Giresun'da Görele Belediye Başkan Vekilliğine seçilen CHP'li Aysel Uzun "Hiçbir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.